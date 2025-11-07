Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Des pluies diluviennes causent d'importants dégâts à Mbulungu

Plusieurs familles sont sans abri et des édifices publics ont été détruits dans le secteur de Mbulungu, territoire de Kazumba (Kasaï-Central), à la suite d'une pluie diluvienne survenue mardi 4 novembre.

Une averse a provoqué d'importants dégâts matériels, plongeant plusieurs familles dans la détresse.

Selon Albert Mpinda, président des ressortissants du secteur de Mbulungu, les bâtiments de deux grandes églises et une école se sont écroulés sous la violence des intempéries.

Plusieurs autres édifices ont été également touchés.

Il s'agit notamment de :

L'église Saint Pierre

L'église Kimbaguiste

Une école de la mission Kalowe Tekemene

Plus de 10 maisons

« Dieu merci, nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines. Mais les dégâts matériels sont considérables », a déclaré Albert Mpinda.

Des familles sans abri, un appel à l'aide lancé

Conséquence directe de cette catastrophe : une dizaine de ménages dorment à la belle étoile, sans abri ni assistance immédiate. Albert Mpinda a exprimé sa compassion à l'endroit des sinistrés et a lancé un appel pressant aux autorités politico-administratives de la province pour une intervention rapide :

« La situation est très sérieuse. Nous tirons l'attention des autorités pour qu'elles viennent en aide à cette population frappée par cette catastrophe naturelle ».

Alors que les pluies continuent de menacer la région, les habitants de Mbulungu attendent une réponse rapide et coordonnée pour faire face à cette crise. La reconstruction des infrastructures essentielles et l'assistance humanitaire aux familles sinistrées figurent parmi les priorités urgentes.

.