Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Quatre morts à Bwito après des incursions armées dans l'agglomération de Katsiru

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins quatre personnes ont été tuées et sept autres blessées lors d'incursions successives d'hommes armés au cours des deux dernières nuits, dans l'agglomération de Katsiru, située dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), rapportent des sources locales ce vendredi 7 novembre 2025.

Selon les sources des notabilités locales, des hommes armés non identifiés ont attaqué les unités de défense locale mises en place par les rebelles du mouvement AFC-M23, qui occupent la zone. Lors de l'incursion de la nuit de jeudi à vendredi, un civil a été blessé par balle à la tête.

La nuit précédente, de mercredi à jeudi, cinq personnes ont été tuées, dont quatre civils, et six autres blessées. Un combattant du groupe de défense locale affilié à l'AFC-M23 aurait également perdu la vie. Plusieurs blessés ont été admis au centre de santé de référence de Katsiru.

Affrontements sanglants entre AFC-M23 et CMC/Nyatura

Katsiru est au coeur des combats opposant depuis plusieurs mois les rebelles de l'AFC-M23 aux Wazalendo du Collectif des Mouvements pour le Changement (CMC/Nyatura). Ces affrontements ont provoqué le déplacement massif des populations vers Mwesso et Goma.

Les habitants restés sur place vivent dans une précarité extrême, exposés quotidiennement aux violences armées et au feu croisé des belligérants.

