Congo-Kinshasa: Des biens de valeur emportés lors d'un cambriolage à COOPI-RDC à Kibirizi

Des bandits munis d'armes blanches ont emporté, dans la nuit du 6 au 7 novembre, un ordinateur portable ainsi que des téléphones appartenant à l'agence humanitaire COOPI-RDC, située dans le village de Kibirizi, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Selon des sources de la société civile locale, ces malfrats ont forcé la porte de la maison où logeaient les agents de l'organisation, les ont menacés, puis ont dérobé leurs biens.

Cette organisation humanitaire intervient dans le cadre d'un projet d'urgence visant à lutter contre la crise nutritionnelle chez les enfants de moins de cinq ans dans la zone de santé de Kibirizi, avec le soutien financier de l'UNICEF et de l'USAID.

Début septembre, des scènes de pillage et de nouveaux affrontements avaient déjà été rapportées à Kibirizi, poussant plusieurs familles à fuir vers Nyamilima, dans le territoire voisin de Masisi.