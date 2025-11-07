Congo-Kinshasa: Affaire Honorine Porsche - 10 ans de prison contre un adjudant, les officiers acquittés et 5 000 USD accordés à la victime

La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict, jeudi 6 novembre, dans le procès lié aux traitements inhumains et dégradants infligés par des militaires à Honorine Porsche, accusée de braquage à la Rawbank Victoire le 16 octobre dernier.

Un adjudant a été condamné à dix ans de prison, tandis que les officiers poursuivis dans la même affaire ont été acquittés. La cour a également accordé à Mme Porsche des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 dollars américains. Toutes les parties ont annoncé leur intention de faire appel de cette décision.

Ce jugement marque une étape importante dans la lutte contre les abus commis au sein des forces de sécurité, mais le dossier est loin d'être clos. Un second procès est en cours devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, concernant le braquage proprement dit de la Rawbank.

Dans cette autre affaire, Honorine Porsche et quatre policiers sont poursuivis pour vol à main armée, terrorisme et association de malfaiteurs. Pour ce vendredi 07 novembre, le tribunal a prévu une descente sur les lieux du crime, à l'agence Rawbank Victoire, en vue d'une reconstitution des faits.