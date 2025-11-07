Congo-Kinshasa: Affaire Honorine Porsche - 10 ans de prison contre un adjudant, les officiers acquittés et 5 000 USD accordés à la victime

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict, jeudi 6 novembre, dans le procès lié aux traitements inhumains et dégradants infligés par des militaires à Honorine Porsche, accusée de braquage à la Rawbank Victoire le 16 octobre dernier.

Un adjudant a été condamné à dix ans de prison, tandis que les officiers poursuivis dans la même affaire ont été acquittés. La cour a également accordé à Mme Porsche des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 dollars américains. Toutes les parties ont annoncé leur intention de faire appel de cette décision.

Ce jugement marque une étape importante dans la lutte contre les abus commis au sein des forces de sécurité, mais le dossier est loin d'être clos. Un second procès est en cours devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, concernant le braquage proprement dit de la Rawbank.

Dans cette autre affaire, Honorine Porsche et quatre policiers sont poursuivis pour vol à main armée, terrorisme et association de malfaiteurs. Pour ce vendredi 07 novembre, le tribunal a prévu une descente sur les lieux du crime, à l'agence Rawbank Victoire, en vue d'une reconstitution des faits.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.