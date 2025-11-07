Congo-Kinshasa: Au moins 40 militaires et policiers anciens prisonniers de guerre s'échappent et rejoignent leurs unités à Beni

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ quarante militaires et policiers anciennement capturés par les rebelles de l'AFC/M23 lors de l'occupation des villes de Goma et Bukavu en janvier dernier, ont réussi à s'échapper et ont officiellement réintégré les rangs des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC) à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, jeudi 6 novembre.

Ces anciens prisonniers de guerre, identifiés par les services de renseignement militaire, ont été présentés au vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Louis Segond Karawa, au cours d'une cérémonie organisée à l'état-major de la police à Beni.

Prenant la parole, le commissaire divisionnaire Louis Segond Karawa a salué leur acte de bravoure.

« Vous avez fait preuve de courage en quittant les rangs de l'ennemi. Soyez rassurés que vous bénéficierez de tous vos droits en tant que membres des forces régulières », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.