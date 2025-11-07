Congo-Kinshasa: Au moins 40 militaires et policiers anciens prisonniers de guerre s'échappent et rejoignent leurs unités à Beni

Environ quarante militaires et policiers anciennement capturés par les rebelles de l'AFC/M23 lors de l'occupation des villes de Goma et Bukavu en janvier dernier, ont réussi à s'échapper et ont officiellement réintégré les rangs des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC) à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, jeudi 6 novembre.

Ces anciens prisonniers de guerre, identifiés par les services de renseignement militaire, ont été présentés au vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Louis Segond Karawa, au cours d'une cérémonie organisée à l'état-major de la police à Beni.

Prenant la parole, le commissaire divisionnaire Louis Segond Karawa a salué leur acte de bravoure.

« Vous avez fait preuve de courage en quittant les rangs de l'ennemi. Soyez rassurés que vous bénéficierez de tous vos droits en tant que membres des forces régulières », a-t-il déclaré.