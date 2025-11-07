Congo-Kinshasa: Lancement officiel de la Société congolaise de stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale

La Société congolaise de stomatologie, de chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie orale (SCOS-CMF-CO) a été officiellement lancée mercredi 5 novembre à Kinshasa, à l'occasion du 13e congrès de l'Association des anciens de la faculté de médecine de l'UNIKIN (AFMED).

Cette société savante regroupe des spécialistes des pathologies de la bouche, des dents, de la mâchoire, du visage et du cou. Des domaines encore peu connus du grand public en RDC, malgré leur importance dans la prise en charge des traumatismes faciaux, des malformations et des maladies bucco-dentaires complexes.

Le Professeur Albert Ntima, président de la SCOS-CMF-CO, a salué cette initiative qui, selon lui, permettra de structurer la profession et d'améliorer l'accès à des soins spécialisés :

« La création de cette société savante va remettre les choses à leur place pour une meilleure prise en charge de la population. Nous comptons sur l'appui du Conseil national de l'Ordre des médecins pour clarifier les critères d'exercice de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale en RDC », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé que la chirurgie maxillo-faciale couvre toutes les pathologies de la face et du cou, allant de l'enveloppe cutanée jusqu'aux structures osseuses profondes.

À cette occasion, un diplôme d'honneur a été décerné à titre posthume aux trois pionniers de cette discipline en RDC : les professeurs Muvova, Dilu et Kandi Kandi, salués pour leur contribution scientifique et leur engagement dans la formation des jeunes spécialistes.

Ce lancement marque une nouvelle étape pour l'organisation du secteur médical en RDC, avec pour ambition de renforcer les compétences locales dans des domaines encore sous-représentés.