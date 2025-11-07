Sénégal: Préparation de la Journée des Forces armées - Une randonnée de sensibilisation organisée à Louga

En prélude à la Journée des Forces armées prévue le lundi 10 novembre 2025, le camp militaire Coumba Diouf Niang de Louga a organisé, ce vendredi 7 novembre, une randonnée pédestre regroupant un détachement du 22e Bataillon de reconnaissance et d'appui (BRA), les autorités administratives et les mouvements associatifs afin de sensibiliser les populations.

Louga - C'est devant la place civique Mansour Bouna Ndiaye, en présence de Ndèye Nguénar Mbodj, gouverneur de la région, Maude Manga, préfet du département de Louga, des autorités administratives régionales, des membres du club « Team Rando » et des mouvements associatifs que la procession a démarré à 8 heures pour sillonner les grandes artères de la commune de Louga et se terminer devant la Gouvernance.

Selon le chef d'escadron Daouda Coly, commandant le 22e Bataillon de reconnaissance et d'appui du camp militaire Coumba Diouf de Louga : « On a organisé une marche de cohésion au niveau de la région de Louga en prélude à la Journée des Forces armées prévue le lundi 10 novembre pour pouvoir communier avec toutes les Forces de défense et de sécurité et les forces vives, afin de montrer le lien Armée-Nation. »

Pour lui, le choix d'une discipline sportive pour sensibiliser les populations n'est pas fortuit, car le sport est un des piliers de l'Armée et constitue un moyen approprié de communion entre les militaires et les autres segments de la société.

Parlant du contexte, le chef d'escadron explique que cette rencontre est une occasion de décliner le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée des Forces armées, à savoir : « Les Forces armées, partenaires des JO Dakar 2026. »

Satisfait de la forte mobilisation constatée à cette rencontre, le commandant du détachement du 22e BRA estime que les populations doivent comprendre que la fête qui se prépare pour le 8 novembre 2026 est une fête nationale que le peuple sénégalais, dans son ensemble, doit prendre en compte.

C'est pourquoi il a invité la population sénégalaise en général à se mobiliser massivement aux côtés des Forces armées pour la célébration de la Journée.