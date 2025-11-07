Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le RHDP aligne plusieurs ministres et figures du gouvernement parmi ses candidats

Abidjan, le 7 novembre 2025 - Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a rendu publique la liste officielle de ses candidats pour les élections législatives de 2025. Une liste dense, structurée par région, où figurent plusieurs ministres et personnalités en fonction, confirmant la volonté du parti au pouvoir de s'appuyer sur des acteurs gouvernementaux chevronnés pour conserver sa majorité à l'Assemblée nationale.

Des poids lourds du gouvernement en lice

Parmi les têtes d'affiche, on note la présence de plusieurs ministres et hauts responsables actuels du gouvernement : Patrick Achi, ex-Premier ministre, sera candidat dans la région de la Mé (Adzopé), son fief politique traditionnel.

Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, brigue un siège à Abobo, dans le district autonome d'Abidjan.

Robert Beugré Mambé, Premier ministre représentera la circonscription de Songon.

Amadou Koné, ministre des Transports, se présente dans la région du Gbêkê (Bouaké).

Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, est en lice dans le Kabadougou (Odienné).

Mabri Toikeusse Albert, ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, figure parmi les candidats du Tonkpi (Man).

Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, défendra les couleurs du parti dans le Bounkani.

Siandou Fofana, ministre du Tourisme, est candidat dans la région de l'Indénié-Djuablin (Abengourou).

Essis Esmel Emmanuel, ex-ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du Secteur privé, représentera les Grands Ponts (Dabou).

Raymonde Goudou Coffie, ministre-gouverneure du Bélier, fait également partie des figures en lice.

Anne Désirée Ouloto, ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, conduira la liste du Cavally.

Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, est candidat dans le District autonome de Yamoussoukro.

Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, se présente dans la région du Gbêkê.

Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, tentera sa chance à Yopougon.

Dogo Belmonde Myss Logboh, ministre de la Cohésion nationale, des Solidarités et de la Lutte contre la pauvreté, est candidate dans la région du Gôh (Gagnoa).

Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président de la République, voit figurer son nom dans la région du Hambol, en tant que personnalité de référence.

Des gouverneurs et élus locaux en force

Le RHDP aligne également plusieurs gouverneurs, maires et présidents de conseils régionaux : Augustin Thiam, gouverneur du District autonome de Yamoussoukro.

Danho Paulin Claude, ex-ministre des Sports, candidat à Attécoubé-commune

Bictogo Adama, président de l'Assemblée nationale, sera de nouveau candidat à Yopougon.

Soumahoro Farikou, maire d'Adjamé, figure sur la liste d'Abidjan.

Serey Doh Célestin, président du Conseil régional du Guémon et ministre délégué, est candidat à Duékoué.

Un signal de continuité et de stabilité

Avec cette configuration, le RHDP choisit de capitaliser sur l'expérience gouvernementale et sur la notoriété de ses cadres pour renforcer sa présence au Parlement.

Ce positionnement traduit une volonté d'ancrage territorial fort, chaque personnalité incarnant une influence locale avérée et une proximité avec les populations.

Selon des sources internes, cette stratégie s'inscrit dans une logique de continuité politique, à la veille d'échéances majeures pour la Côte d'Ivoire, notamment la présidentielle de 2025.