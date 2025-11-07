Cote d'Ivoire: Genre et climat - Le pays renforce sa stratégie pour l'autonomisation des femmes face aux défis climatiques

L'autonomisation des femmes s'impose désormais comme un pilier majeur de l'action climatique en Côte d'Ivoire. Les 5 et 6 novembre 2025, un atelier national de concertation sur le genre et le climat s'est tenu à l'Universal Hôtel de Yamoussoukro. Objectif : actualiser la Stratégie Nationale Genre et Changements Climatiques (SNGCC) afin de mieux préparer les femmes aux impacts croissants du dérèglement climatique. Cette initiative, portée par le Programme National Changement Climatique (PNCC) avec l'appui d'ONU Femmes, s'inscrit dans le cadre des engagements de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) révisée pour la période 2025-2035.

La révision de la SNGCC vise à intégrer de nouvelles priorités thématiques, en phase avec les orientations internationales : économie verte, économie bleue, économie circulaire, solutions fondées sur la nature et préservation de la biodiversité. Il s'agit d'ancrer une gouvernance climatique plus inclusive, permettant aux femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés de jouer pleinement leur rôle dans la transition écologique.

En ouvrant les travaux, le Dr Lagaud Mayeul Alex, Secrétaire exécutif de la Commission Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques, représentant le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, ASSAHORE Konan Jacques, a salué la mobilisation des acteurs engagés sur le nexus genre et climat. « Il est primordial que les politiques intègrent les stratégies genre dans la réponse aux effets des changements climatiques », a-t-il insisté, soulignant la synergie des acteurs et l'importance de construire une approche réellement adaptée au contexte national.

La Représentante résidente d'ONU Femmes Côte d'Ivoire, Mme Adjaratou Fatou Ndiaye, a pour sa part salué le leadership du ministre ASSAHORE dans l'intégration systématique du genre dans les politiques climatiques. Elle a réaffirmé l'engagement d'ONU Femmes à accompagner le processus et invité les participants à formuler des recommandations pertinentes pour renforcer l'efficacité de la stratégie.

Un moment fort de l'atelier a été la présentation en visioconférence de Mme Elena Ruiz Abril, Responsable de l'autonomisation économique des femmes à ONU Femmes, portant sur « la boîte à outils » dédiée à l'intégration du genre dans les politiques climatiques, notamment en matière de financement des femmes dans l'économie verte et l'emploi vert.

Encadrés par M. Yeboua Kouassi, économiste féministe à ONU Femmes, et M. Pacôme Guiraud, expert genre au PNCC, les 30 participants -- ministères sectoriels, collectivités, société civile, chercheurs et partenaires techniques -- ont mené des travaux de groupe, des sessions d'harmonisation et de restitution. La présence de responsables tels que Mme Koffi Véronique, Secrétaire permanente de la Commission Nationale de Développement Durable, et M. Yao Max Landry du MFFE, témoigne de l'engagement institutionnel.

Cette initiative confirme la volonté de l'État ivoirien de bâtir une stratégie climatique inclusive, en phase avec les engagements internationaux, pour un avenir durable et équitable pour tous.