Cote d'Ivoire: Déni identitaire et violences électorales - L'UHR tire la sonnette d'alarme et appelle à un sursaut national

L'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a élevé la voix, le jeudi 6 novembre 2025 à Abidjan, pour dénoncer avec vigueur les dérives identitaires et les actes de violence qui refont surface sur la scène politique ivoirienne. Par une déclaration solennelle signée de son président, Valy Touré, le mouvement houphouëtiste rappelle l'urgence de préserver la cohésion nationale et les valeurs de paix héritées du Père fondateur, Félix Houphouët-Boigny.

Dans son communiqué, l'UHR se dit « vivement préoccupée » par la multiplication de discours et de comportements qui s'écartent des principes fondamentaux de tolérance, d'unité et de fraternité. Le mouvement condamne fermement toute forme de déni identitaire, qu'il considère comme une menace grave pour l'équilibre social du pays.

Pour l'UHR, ces pratiques dangereuses, qui refont surface à chaque période électorale, fragilisent le vivre-ensemble et compromettent l'idéal républicain qui constitue le socle de la Nation ivoirienne.

L'organisation s'insurge également contre les violences, actes de vandalisme et destructions de biens publics et privés observés dans certains foyers de tension. « Ces actes irresponsables compromettent non seulement la stabilité du pays, mais aussi les efforts de développement et de prospérité pour tous les Ivoiriens », souligne la déclaration. L'UHR insiste sur la nécessité de mettre fin à ces comportements qui, au-delà de leur impact matériel, alimentent un climat de peur et d'incertitude préjudiciable à l'expression démocratique.

Dans un appel fort, l'Union des Houphouëtistes pour la République invite toutes les composantes de la société, à savoir partis politiques, organisations de la société civile, leaders communautaires et religieux, ainsi que la jeunesse, à privilégier le dialogue, la tolérance et le respect mutuel. Selon l'UHR, ces valeurs constituent les seuls moyens légitimes d'expression démocratique et de participation citoyenne responsables.

En réaffirmant son attachement aux principes houphouëtistes, le mouvement réitère son engagement en faveur de l'unité nationale, de la cohésion sociale et d'une prospérité partagée. L'UHR appelle enfin à un sursaut collectif pour garantir un climat de paix durable, condition indispensable à la construction d'une Côte d'Ivoire stable et tournée vers l'avenir.

Cette déclaration s'inscrit dans une dynamique d'anticipation et de prévention des tensions, à un moment où la préservation de la paix reste plus que jamais un enjeu majeur pour le pays.