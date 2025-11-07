Les deux partenaires médias comptent proposer des contenus conjoints par la mise en place d'une plateforme multimédia interactive.

Le groupe Fraternité Matin, média de service public et l'Agence ivoirienne de presse (Aip), spécialiste en matière de l'information de proximité se mettent ensemble pour le développement de nouveaux modèles économiques durables. Serge Abel Nouho et Fausséni Dembélé, directeurs généraux des deux structures respectives ont procédé à la signature d'une convention de collaboration. La cérémonie s'est tenue le vendredi 7 novembre 2025, dans les locaux de l'Aip, à Abidjan-Plateau.

Pour le patron de Fraternité Matin, il s'agit, à travers cette coopération, de bâtir une presse publique ivoirienne « forte » qui est résolument tournée vers l'avenir. Dans cette dynamique, les nouveaux modèles économiques que ces deux partenaires comptent explorer reposeront sur la monétisation des contenus, la diversification des revenus et le développement de partenariats stratégiques. « C'est à ce prix que nous pourrons assurer la pérennité de nos institutions, tout en garantissant la qualité de service public », a souligné Serge Abdel Nouho.

Pour atteindre cet objectif, Fraternité Matin et l'Aip s'engagent à mettre en oeuvre plusieurs projets à savoir : La mise en place d'une plateforme multimédia interactive commune qui proposera des contenus accessibles sur le web et le mobile. Il sera aussi question d'une co-production de contenus journalistiques à forte valeur ajoutée (Enquêtes, reportages, dossiers thématiques...sur les grands enjeux de la vie de la nation). L'accord porte également sur le développement d'une Cellule conjointe de formation et de partage de bonnes pratiques professionnelles ; l'organisation de campagnes éditoriales et institutionnelles conjointes.

Sans oublier le développement du journalisme de données, du fact-checking et des formats innovants (podcasts, vidéos interactives...) au profit des deux médias.

Le directeur général de l'Agence ivoirienne de presse, Fausséni Dembélé, s'est quant à lui réjoui de traduire en acte ainsi une volonté affichée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Cette volonté était de voir une collaboration entre les structures sous tutelles du ministère pour créer une synergie qui permette de vitaliser les moyens et atteindre les objectifs de façon plus efficace. « Dans la droite ligne de cette instruction ministérielle, nos équipes ont travaillé sous la supervision des deux directeurs généraux et depuis un certain temps, l'accord cadre a été revisité et actualisé », a-t-il révélé.

Après avoir sellé cet accord avec son homologue de Fraternité Matin, Fausséni Dembélé souhaite que ce partenariat « gagnant-gagnant » aide à accomplir avec plus d'efficacité leurs missions et également de développer des ressources additionnelles dont ils ont aussi besoin pour faire progresser leurs objectifs respectifs.

Les patrons des deux structures n'ont pas manqué de saluer la qualité du travail accompli par les équipes techniques et juridiques qui permet ainsi de concrétiser un projet en conformité avec les orientations du ministère de la Communication.