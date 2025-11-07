Cote d'Ivoire: Cinéma/« Dr Wlika » - La médecine entre science et tradition

La création signée Prisca Marceleney et produite par Alex Ogou promet émotions, rivalités et réflexions profondes.

Dès le 13 novembre, Canal+ dévoilera «Dr Wlika», une nouvelle série 100% ivoirienne qui relate la rencontre entre médecine moderne et savoirs traditionnels, au coeur de la clinique de Babi. Une création signée Prisca Marceleney et produite par Alex Ogou qui promet émotions, rivalités et réflexions profondes.

Pour le synopsis, la clinique de Babi est un établissement réputé pour son excellence en gynécologie. C'est là que deux médecins aux visions opposées vont s'affronter. Dr Wlika (Prisca Marceleney), brillante gynécologue et guérisseuse, prône une approche mêlant science et traditions africaines. Quant au Dr Bahi (Mahoula Kané), médecin rationnel et ambitieux, il incarne la rigueur de la médecine conventionnelle. Entre eux, une rivalité professionnelle et sentimentale apparait. Cela, sur fond d'enjeux éthiques et de passions humaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À leurs côtés, un casting haut en couleur avec Kodja Beugré (Yann Bajhat), directeur endetté et séducteur invétéré ; Solange (Christelle Gougoué), infirmière jalouse; Brigitte (Manuela Pokossy), interne ambitieuse et amante du Dr Bahi, Bollou (Bomou Bassa), tradipraticien excentrique et militant de la reconnaissance de la médecine traditionnelle. Au fil de ses 10 épisodes de 52 minutes, la série plonge le spectateur dans un univers à la fois médical, spirituel et profondément humain.

«Dr Wlika» questionne les frontières entre science et croyance, modernité et héritage, raison et foi. Pour Prisca Marceleney, également créatrice et scénariste de la série, «Wlika» signifie trésor en Wê : « C'est pour moi l'héritage d'une médecine ancestrale efficace qu'il faut réconcilier avec la médecine moderne, au lieu de les opposer ». Pour sa part, le producteur Alex Ogou qualifie «Dr Wlika» de « défi d'un équilibre entre deux visions sans jugement, mais avec la même volonté de guérir ».

Réalisée par Jacques Trabi et Andy Melo, écrite par Prisca Marceleney et Jacques Trabi, «Dr Wlika» est une coproduction Babi Pictures, Plan A. Elle est portée par un casting ivoirien et africain de premier plan.