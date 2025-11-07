Cote d'Ivoire: Cinéma/« Dr Wlika » - La médecine entre science et tradition

7 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par serges n'guessant

La création signée Prisca Marceleney et produite par Alex Ogou promet émotions, rivalités et réflexions profondes.

Dès le 13 novembre, Canal+ dévoilera «Dr Wlika», une nouvelle série 100% ivoirienne qui relate la rencontre entre médecine moderne et savoirs traditionnels, au coeur de la clinique de Babi. Une création signée Prisca Marceleney et produite par Alex Ogou qui promet émotions, rivalités et réflexions profondes.

Pour le synopsis, la clinique de Babi est un établissement réputé pour son excellence en gynécologie. C'est là que deux médecins aux visions opposées vont s'affronter. Dr Wlika (Prisca Marceleney), brillante gynécologue et guérisseuse, prône une approche mêlant science et traditions africaines. Quant au Dr Bahi (Mahoula Kané), médecin rationnel et ambitieux, il incarne la rigueur de la médecine conventionnelle. Entre eux, une rivalité professionnelle et sentimentale apparait. Cela, sur fond d'enjeux éthiques et de passions humaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À leurs côtés, un casting haut en couleur avec Kodja Beugré (Yann Bajhat), directeur endetté et séducteur invétéré ; Solange (Christelle Gougoué), infirmière jalouse; Brigitte (Manuela Pokossy), interne ambitieuse et amante du Dr Bahi, Bollou (Bomou Bassa), tradipraticien excentrique et militant de la reconnaissance de la médecine traditionnelle. Au fil de ses 10 épisodes de 52 minutes, la série plonge le spectateur dans un univers à la fois médical, spirituel et profondément humain.

«Dr Wlika» questionne les frontières entre science et croyance, modernité et héritage, raison et foi. Pour Prisca Marceleney, également créatrice et scénariste de la série, «Wlika» signifie trésor en Wê : « C'est pour moi l'héritage d'une médecine ancestrale efficace qu'il faut réconcilier avec la médecine moderne, au lieu de les opposer ». Pour sa part, le producteur Alex Ogou qualifie «Dr Wlika» de « défi d'un équilibre entre deux visions sans jugement, mais avec la même volonté de guérir ».

Réalisée par Jacques Trabi et Andy Melo, écrite par Prisca Marceleney et Jacques Trabi, «Dr Wlika» est une coproduction Babi Pictures, Plan A. Elle est portée par un casting ivoirien et africain de premier plan.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.