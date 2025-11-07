Sénégal: Entreprendre pour exister - L'audace des jeunes face au chômage

Face à la montée du chômage et à la raréfaction des emplois stables, l'entrepreneuriat individuel s'impose comme une échappatoire pour des milliers de jeunes Sénégalais. Si certains y voient une voie d'émancipation, d'autres n'y trouvent qu'un refuge précaire contre la crise de l'emploi. Entre audace, débrouillardise et désillusion, cette réalité en pleine expansion dessine les contours d'une nouvelle économie.

Le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), près d'un jeune sur cinq est sans emploi. Dans ce contexte, l'auto-emploi apparaît comme une solution pragmatique, souvent par nécessité plus que par vocation.

« J'ai ouvert mon atelier de couture après trois ans de recherche d'emploi infructueuse. Ce n'était pas mon premier choix, mais je n'avais plus d'alternative », confie Marième, 28 ans, installée à Thiadiaye.

Livreur à moto, vendeur en ligne, réparateur de téléphones ou créateur de contenus. Les initiatives foisonnent. Cette dynamique traduit une volonté d'action et une forme de résistance face à un marché du travail saturé.

Le visage de l'entrepreneuriat sénégalais évolue rapidement. Les réseaux sociaux, les market-places locales et les services de paiement mobile ont bouleversé les pratiques, permettant à des micro-entrepreneurs de toucher une clientèle élargie.

« Je suis partie d'un simple compte Instagram pour vendre des jus naturels. Aujourd'hui, j'emploie deux jeunes filles et livre à Dakar chaque semaine », témoigne Awa, 26 ans, entrepreneure à Nguekokh.

Mais l'essor de l'entrepreneuriat n'est pas qu'une affaire de jeunes hommes dynamiques et connectés. Il porte aussi la marque d'une révolution féminine silencieuse. Présentes dans l'agroalimentaire, le commerce de détail, la couture ou la cosmétique naturelle, elles transforment les contraintes sociales en tremplins économiques.

« J'ai commencé avec un simple séchoir à fruits dans ma cuisine. Aujourd'hui, mes confitures artisanales sont vendues jusqu'à Kaolack », raconte Fatou, 35 ans, promotrice d'une petite entreprise à Sandiara.

Les femmes, souvent premières à subir le chômage et les inégalités salariales, investissent l'entrepreneuriat pour gagner en autonomie financière et affirmer leur place dans la société. Certaines associations locales, à l'image de Jigeen Ñi Start-Up ou de Women In Business Sénégal, accompagnent cette dynamique par la formation, le mentorat et l'accès à des microcrédits.

Cependant, malgré leur détermination, elles se heurtent encore à des freins persistants : manque de financement, absence de garantie bancaire, poids des responsabilités familiales. Selon la DER/FJ, près de 60 % des projets portés par des femmes s'arrêtent dans les trois premières années faute de soutien structurel.

L'innovation s'observe également dans les secteurs de la transformation agroalimentaire, du recyclage et des services numériques. L'État et ses partenaires accompagnent ce mouvement via des structures comme la DER/FJ ou le 3FPT, avec l'objectif de transformer cette énergie juvénile -- et féminine -- en un véritable levier économique.

Derrière les success stories, la réalité est souvent plus rude. De nombreux jeunes entrepreneurs peinent à rentabiliser leurs activités, avec des marges faibles et une clientèle instable.

« Je vends des accessoires de téléphone depuis deux ans, mais je ne me paie pas encore un salaire régulier. Il faut tenir bon, même quand on perd », raconte Boubacar, 32 ans, à Mbour.

Le manque d'accompagnement technique, l'absence de protection sociale et les difficultés d'accès à des financements adaptés fragilisent ce modèle économique. Beaucoup évoluent dans l'informel, sans couverture santé ni perspective de retraite, ce qui rend la pérennisation des projets difficile.

Pour que l'entrepreneuriat individuel devienne un levier de développement durable, un changement d'échelle est nécessaire. Les pistes d'amélioration passent par la mise en place d'un cadre de protection sociale pour les travailleurs indépendants, la simplification des démarches administratives et fiscales, et un renforcement de l'accompagnement technique.

L'intégration de la culture entrepreneuriale dans les programmes scolaires et le développement de modèles coopératifs pour mutualiser les ressources et les risques constituent également des leviers essentiels pour construire une économie locale plus résiliente.

L'entrepreneuriat individuel incarne la vitalité d'une jeunesse et d'un féminisme économique en marche, refusant la fatalité du chômage. Mais sans une structuration durable et un appui réel de l'État, cette énergie risque de se dissiper dans l'informel. Entre survie et ambition, les entrepreneurs sénégalais continuent d'écrire, à la sueur de leur résilience, le récit d'un pays qui cherche encore à faire de la débrouillardise un véritable moteur de développement.