Réunis hier, jeudi 6 novembre, à la Maison de la presse Babacar Touré, les acteurs des médias sénégalais ont lancé un vibrant appel à l'unité et à l'action face aux menaces croissantes qui pèsent sur leur profession. L'assemblée générale, organisée à l'initiative du Front pour la défense de la liberté de la presse, a rassemblé journalistes, éditeurs et techniciens déterminés à bâtir un plan d'action consensuel pour protéger la liberté d'expression et les conditions de travail dans le secteur.

Ibrahima Lissa Faye, président de l'Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL), a dressé un constat sans détour : « Nous vivons une crise très profonde, marquée par des arrêts de salaire, des problèmes de santé, de loyer, des difficultés existentielles ». Pour lui, la situation est devenue intenable et exige une mobilisation générale. « Le temps, c'est le temps de l'action. Il faut convoquer tout le monde, que personne ne dise qu'il n'a pas été appelé. L'assemblée est souveraine, et ce qu'elle décidera, c'est cela qu'on mettra en oeuvre », a-t-il martelé.

Faye a insisté sur la nécessité d'unir la profession autour de valeurs communes : « Nos devanciers se sont battus pour préserver la liberté d'expression, l'honneur et la dignité de la presse. Nous n'avons pas le droit de faillir. » Rappelant les luttes menées pour obtenir le Code de la presse et la Convention collective, il a dénoncé les tentatives de division : « Certains essaient de créer des fractures pour déstructurer la profession. Mais c'est dans l'unité que nous avons remporté toutes nos batailles. »

Au-delà des revendications économiques, Ibrahima Lissa Faye appelle à une réflexion sur le modèle économique des médias et sur la souveraineté de la production journalistique : « Les influenceurs, les tiktokeurs, les activistes vivent de nos contenus. Si nous cessons de produire, ils n'auront rien à partager. Et pendant ce temps, ils nous arrachent notre propre business. » Pour lui, il est urgent que les professionnels se ressaisissent : « Arrêtons de personnaliser le débat. Mettons l'intérêt supérieur de notre profession et de la démocratie au-dessus de tout. »

Dans le même esprit, Mamoudou Wane, administrateur du quotidien Enquête, a lancé un message fort en faveur de la convergence et de la solidarité. « Nous sommes ouverts à d'autres organisations, y compris de la société civile, qui partagent notre combat pour la défense des libertés », a-t-il déclaré, appelant à la formation d'un large front. Il a également dénoncé « les manoeuvres destinées à diviser les médias et à nous mettre les uns contre les autres ».

Pour Wane, cette unité dépasse les clivages internes et les querelles de génération : « Depuis vingt ou trente ans, le paysage médiatique a traversé des périodes d'agression, sous différents régimes. Mais notre devoir est de préserver cette dynamique inclusive, pour que les journalistes de 2040 ou 2050 puissent exercer dans de meilleures conditions que celles que nous avons connues. »

Un appel empreint d'émotion et de responsabilité, dans la maison qui porte le nom de Babacar Touré, figure emblématique de la liberté de la presse au Sénégal. « C'est le moindre des sacrifices que nous pouvons faire à l'honneur de ceux qui nous ont précédés », a conclu Wane. Au terme de cette rencontre, les participants ont convenu d'élaborer un plan d'action commun, reflet d'un consensus professionnel autour de la défense des droits et de la dignité du métier.