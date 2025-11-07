Sénégal: Production des armatures de BTP - Le LNR BTP homologue 07 entreprises productrices de fer

Le ministre des Infrastructures a présidé hier, jeudi, a Diamniadio la cérémonie de remise de certificats d'homologation par le Laboratoire national de référence dans les BTP. Ces entreprises ont franchi avec succès toutes les étapes du référentiel d'homologation mis en place par le LNR-BTP. Déthié Fall a invité les autres entreprises du secteur à chercher l'homologation pour continuer à bénéficier des marchés de l'Etat.

Le laboratoire national de référence BTP a homologué 07 entreprises spécialisées dans la production des armatures pour béton armés et utilisées notamment dans le domaine des bâtiments et travaux publiques. Il s'agit de BATIPLUS, SOSEMAT, NEILSTILL, BATFUTUR, SOMETA, FABRIMETAL entre autres. Ces entreprises sont désormais les seules reconnues à même de produire du fer au normes internationales. Dans son discours, le directeur du LNR-Btp a rappelé que la mise en place du comité d'homologation s'inscrit dans une logique de structuration et la régulation du secteur des BTP.

Ce comité, selon Dr Laurent Sina, traduit la volonté des pouvoirs publics de garantir la qualité, la sécurité et la conformité des produits et matériaux utilisés dans les infrastructures. « Cette cérémonie consacre les premiers industriels sénégalais à obtenir la reconnaissance officielle Lnr-Btp pour leur armature de béton armé conformément aux exigences du référentiel d'homologation » a dit M.Sina. Cette journée marque une avancée majeure vers un secteur BTP plus organisé, plus rigoureux et plus souverain techniquement. Au-delà de la reconnaissance technique, cette homologation est considérée comme un engagement à assumer une responsabilité qui porte le maintien de la qualité, de respecter les exigences du référentiel et se soumettre à des audits annuels mais aussi à des contrôles inopinés. Pour le directeur du LNR, dans le contexte où la qualité est une exigence de qualité, l'homologation devient « un levier stratégique pour la crédibilité, la compétitivité et la sécurité de notre écosystème industriel ».

Venu procéder à la remise des certificats aux entreprises concernés, le ministre des Infrastructures a rappelé le prix que le Chef de l'Etat et son Premier ministre accordent au triptyque coût-délai qualité pour des infrastructures de qualité et qui durent. « Le Chef de l'Etat, à plusieurs reprises, en conseil des ministres, est revenu sur ce troisième élément du triptyque. Pour dire combien il compte soutenir le laboratoire national des références de bâtiments et des travaux publics, Pour que la qualité soit de rigueur dans l'exécution de toutes les infrastructures, qu'elles soient aéroportuaires, portuaires, ferroviaires, routières ou autres ».

Pour le ministre, la qualité, c'est en amont dans le choix des matériaux qui sont mobilisés dans la réalité des infrastructures. Déthié Fall a félicité les entreprises qui ont reçu leur certificat d'homologation avant de rappeler que les nouvelles autorités veillent strictement à la qualité des produits. Il les a invitées à s'inscrire dans la qualité et à s'inscrire dans le parcours d'homologation du LNR-BTP pour pouvoir prétendre aux marchés publics. « Nous n'avons pas de budget à mobiliser chaque année pour, tous les cinq ans, refaire des infrastructures qui avaient déjà bénéficié des contribuables sénégalais à travers des budgets précédents. Et je lance un appel à toutes les entreprises qui doivent travailler avec le ministère des infrastructures, qu'elles soient des entreprises sénégalaises ou autres. Si elles ne disposent pas d'un certificat d'homologation LNR BTP, Elles ne pourraient pas continuer, et pas du tout, à disposer de l'argent de l'Etat », a lancé le ministre des Infrastructures.

Les représentants des entreprises homologuées ont invité les autorités à leur assurer que seuls les produits homologués circulent dans le pays et que les investisseurs soient protégés tout comme les travailleurs, à travers une bonne politique QHSE. Ils ont appelé les autorités à plus de vigilance par rapport au fer importé mais aussi à leur accorder une plus grande part dans les marchés des travaux publics.