Un feu de brousse s'est déclaré, mardi, dans la commune de Guédé Village, département de Podor. Plusieurs hectares de terres ont été ravagés par ce sinistre, devenu récurrent dans la zone. Les feux de brousse s'y multiplient ces derniers jours, causant d'importants dégâts environnementaux et économiques.

Le feu a détruit des hectares de végétation dans les localités de Biddi, Belel Kelle et Gawdé Boofé, trois hameaux situés dans la commune de Guédé Village. Ces incendies, souvent déclenchés par des bergers ou des transhumants installés en brousse, suscitent la vive inquiétude du maire de la commune, Oumar Baba Bâ, qui appelle à la prudence. « Nous avons eu deux feux de brousse hier dans la commune, notamment dans les localités de Biddi, Belel Kelle et Gawdé Boofé. Il y a eu beaucoup de dégâts. Dans un des villages, une centaine d'hectares ont été ravagés par le feu. Dans un autre, environ 50 hectares ont brûlé. C'est donc beaucoup de tapis herbacés qui ont été détruits », a fait savoir le maire de Guédé Village, Oumar Baba Bâ.

Le maire de Guédé Village affirme avoir réussi à circonscrire les feux grâce à l'aide des éléments des Eaux-et-Forêts de Podor et de Ndioum, avec l'intervention des autorités administratives, de la brigade de puits et de forages de Ndioum, des sapeurs-pompiers, et surtout avec la mobilisation des populations des villages voisins. « On a réussi à maîtriser le feu vers les coups de 17h30-18h dans les deux cas. Il y a eu plus de peur que de mal, car on craignait qu'il atteigne certains villages. Heureusement, avec l'appui de l'administration territoriale et des bonnes volontés, nous avons évité le pire », a-t-il déclaré. Le maire indique que des campagnes de sensibilisation sont en cours auprès des populations. « Malheureusement, ces feux sont souvent déclenchés par les bergers eux-mêmes, en train de griller de la viande, ou par des transhumants qui quittent la zone du Walo pour rejoindre le Diéri. La sensibilisation consistera à leur dire de ne pas s'installer en brousse, mais dans les villages ou hameaux, afin d'éviter que des étincelles ou des feux de cuisson n'allument des incendies », a-t-il expliqué.

Il annonce également le démarrage prochain de pare-feux pour limiter la propagation des flammes. Mais, prévient-il, ces dispositifs ne suffiront pas à eux seuls à éradiquer le phénomène : « On ne peut pas aménager un pare-feu pour chaque kilomètre carré de tapis herbacé. En général, ce sont les contours de la commune que l'on protège. Il faut que l'État nous aide, à travers la gendarmerie notamment, à veiller à ce que les gens ne s'installent pas dans ces zones sensibles. » Chaque saison sèche, les flammes dévorent un peu plus le patrimoine naturel du Fouta. Si rien n'est fait, ces incendies finiront par consumer non seulement la brousse, mais aussi l'avenir de ceux qui en vivent. À Podor, sauver la végétation, c'est sauver la vie.