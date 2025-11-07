Ile Maurice: Maurice, tête de pont de la finance indienne mondiale

Le groupe mauricien IndusInd International Holdings Limited (IIHL), promoteur d'IndusInd Bank, et le gestionnaire américain Invesco Ltd ont finalisé un joint-venture en gestion d'actifs en Inde, après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires. L'accord prévoit que IIHL détienne 60 % du capital d'Invesco Asset Management India (IAMI), tandis qu'Invesco conserve 40 %. Les deux entités seront co-sponsors du fonds selon la réglementation indienne.

Basée à Ébène et régulée par la Financial Services Commission, IIHL consolide ainsi sa position comme plateforme d'investissement stratégique reliant Maurice, l'Inde et les marchés internationaux. Cette opération traduit la volonté du centre financier mauricien de se positionner comme tête de pont de la finance indienne mondiale.

Créée en 1993, IIHL détient des participations dans IndusInd Bank, IIHL Bank & Trust (Bahamas) et Afrinex Exchange à Maurice, dont les titres listés totalisent USD 13,5 milliards d'actifs sous-jacents. Avec une valeur nette de USD 1,2 milliard, le groupe a récemment élargi son portefeuille en rachetant les activités d'assurance de Reliance Capital Ltd., couvrant désormais la banque, les assurances et la gestion d'actifs. «Ce partenariat renforce notre ambition de devenir un groupe financier global d'ici 2030, avec Maurice au coeur de notre stratégie», a souligné Ashok Hinduja, président d'IIHL.

Invesco Asset Management India, 16e acteur du marché indien, gère près de USD 17,8 milliards et compte une présence dans 40 villes, plus de 2,9 millions d'investisseurs et 48 000 distributeurs. IIHL mettra à profit son vaste réseau de 11 000 points de contact en Inde et sa base client de 45 millions de personnes, extensible à 50 millions via ses partenaires globaux. Pour Andrew Lo, Chief Executive Officer Asie-Pacifique d'Invesco, «ce partenariat permettra d'élargir la distribution domestique tout en offrant des solutions d'investissement de portée mondiale».

Cette alliance vient renforcer le rôle de Maurice comme hub financier international, combinant stabilité réglementaire, ouverture économique et proximité stratégique avec l'Inde. Motilal Oswal Investment Advisors a agi comme conseiller financier exclusif d'IIHL, tandis que Crawford Bayley et AZB & Partners ont été les conseillers juridiques respectifs d'IIHL et d'Invesco.