Ile Maurice: Un quinquagénaire échappe de peu à une agression

Un habitant du bloc NHDC à Pavillon, Cap-Malheureux, a rapporté à la police avoir été menacé et victime d'un vol dans des circonstances troublantes. Les faits se seraient produits entre les 3 et 4 novembre.

Selon cet agent de sécurité de 51 ans, tout a commencé lorsqu'il a reçu un appel de son voisin l'informant que la porte de son appartement était ouverte. Le lendemain après-midi, alors qu'il montait l'escalier de son immeuble, il serait tombé nez à nez avec un autre résident du complexe, bien connu dans le quartier.

Ce dernier tenait, dans chacune de ses mains, un tube galvanisé au bout duquel étaient fixés deux couteaux. L'individu lui aurait alors lancé : «Zordi mo pik twa ar sa, mo pou touy twa», avant de tenter de l'agresser. Le plaignant aurait réussi à esquiver les coups et à repousser son agresseur, qui aurait chuté dans l'escalier. Plusieurs témoins auraient assisté à la scène.

Une fois chez lui, le quinquagénaire a constaté la disparition de plusieurs objets, dont deux téléphones portables, divers ustensiles de cuisine, deux chaînes en or ainsi qu'une moto, cette dernière ayant été endommagée. Le montant du vol est estimé à environ Rs 50 000.

Le plaignant soupçonne son agresseur d'être également l'auteur du cambriolage. Le suspect a ensuite été conduit à l'hôpital SSRN de Pamplemousses pour des soins, après que des blessures à la tête ont été constatées. Il a quitté l'établissement après traitement.

L'enquête a été confiée à la Criminal Investigation Division du poste de police de la région.