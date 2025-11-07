Ile Maurice: Fanirisoa Ernaivo - «Le mandat d'arrêt est pleinement valide»

La controverse autour du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga prend une nouvelle dimension.

Tandis que ses avocats à Maurice dénoncent un prétendu «harcèlement politico-judiciaire» et remettent en cause le mandat d'arrêt international, Fanirisoa Ernaivo, la ministre de la Justice malgache, confirme à la presse malgache avec fermeté que le document est valide et opposable dans le monde entier. Cette clarification officielle vise à mettre fin aux spéculations après les déclarations des avocats du milliardaire tenues à Port-Louis le 31 octobre.

Les déclarations de Fanirisoa Ernaivo rappellent que la légalité du mandat d'arrêt ne souffre d'aucune contestation et que toutes les procédures internationales sont respectées. Cette position ferme met en lumière la tension entre les sphères judiciaires de Maurice et de Madagascar, alors que l'affaire Ravatomanga continue de captiver l'attention des autorités et des médias.

Pour rappel, Mamy Ravatomanga a été entendu pendant quatre heures par la Financial Crimes Commission, à Réduit, mercredi. L'audition, menée en présence de ses avocats, portait sur des soupçons de blanchiment d'argent et de complot criminel. Compte tenu de son état de santé, la session s'est déroulée sous conditions médicales strictes, garantissant à la fois sécurité et suivi médical.