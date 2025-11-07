Burkina Faso: Baisse de 17,2% du résultat net de l'ONATEL S.A au 3ème trimestre 2025

7 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Les comptes ne sont toujours pas aux beaux fixes pour l'Office National des Télécommunications du Burkina Faso (ONATEL) S.A dont le résultat net a connu une baisse de 17,2% à l'issue du 3ème trimestre 2025 par rapport au 3ème trimestre 2024.

Selon les données OHADA communiquées par la direction de l'entreprise, le résultat net de la période sous revue s'est élevé sur les neuf premiers mois de 2025 à 11,004 milliards FCFA contre 13,296 milliards FCFA sur les neuf premiers mois de 2024.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 3,1%, s'établissant à 110 milliards FCFA contre 106,269 milliards FCFA au 30 septembre 2024. Selon les dirigeants de la société de télécommunications, « cette croissance est essentiellement portée par les revenus générés par le très haut débit -FTTH, le mobile prépayé et le mobile money. »

Concernant le résultat des activités ordinaires, il a enregistré une baisse de 24,4%, passant de 20,264 milliards FCFA au 30 septembre 2024 à 15,320 milliards FCFA un an plus tard.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« ONATEL SA compte maintenir sa dynamique pour le reste de l'année 2025 afin de finaliser le déploiement de son programme d'investissements de l'année, améliorer la qualité des services offerts aux clients, simplifier le parcours client et renforcer les actions d'optimisation des coûts pour accroitre la rentabilité de la société » », ont souligné les responsables de l'entreprise de télécommunications.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.