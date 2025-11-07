Burkina Faso: Baisse de 17,2% du résultat net de l'ONATEL S.A au 3ème trimestre 2025

Les comptes ne sont toujours pas aux beaux fixes pour l'Office National des Télécommunications du Burkina Faso (ONATEL) S.A dont le résultat net a connu une baisse de 17,2% à l'issue du 3ème trimestre 2025 par rapport au 3ème trimestre 2024.

Selon les données OHADA communiquées par la direction de l'entreprise, le résultat net de la période sous revue s'est élevé sur les neuf premiers mois de 2025 à 11,004 milliards FCFA contre 13,296 milliards FCFA sur les neuf premiers mois de 2024.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 3,1%, s'établissant à 110 milliards FCFA contre 106,269 milliards FCFA au 30 septembre 2024. Selon les dirigeants de la société de télécommunications, « cette croissance est essentiellement portée par les revenus générés par le très haut débit -FTTH, le mobile prépayé et le mobile money. »

Concernant le résultat des activités ordinaires, il a enregistré une baisse de 24,4%, passant de 20,264 milliards FCFA au 30 septembre 2024 à 15,320 milliards FCFA un an plus tard.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« ONATEL SA compte maintenir sa dynamique pour le reste de l'année 2025 afin de finaliser le déploiement de son programme d'investissements de l'année, améliorer la qualité des services offerts aux clients, simplifier le parcours client et renforcer les actions d'optimisation des coûts pour accroitre la rentabilité de la société » », ont souligné les responsables de l'entreprise de télécommunications.