Sénégal: Ministère des Finances et du Budget - Sortie de la 40e promotion de l'Ecoles des Douanes

La sortie de la 40ème promotion de l'École des Douanes, a été célébrée le 6 novembre 2025.

Selon Lieutenant Papa Mamadou Amar, Chef du Bureau du recrutement et de la formation initiale, créée en 1970, l'École des Douanes a su consolider au fil des années, sa vocation de former et de perfectionner les agents des Douanes des catégories B, C et D. Ces derniers, a-t-il souligné, constitués de contrôleurs, sous-officiers, agents de constatation, agents brevetés et préposés des Douanes, représentent 95% des personnels de l'Administration des Douanes. Il informe que cette promotion est composée de 132 agents de constatation, 8 agents brevetés et 187 préposés des douanes.

Présidant la cérémonie, Bassirou Sarr, Directeur de cabinet du ministère des Finances et du Budget, a déclaré qu'aaujourd'hui, nous célébrons l'excellence, la réussite et, surtout, l'engagement. «Nous célébrons l'engagement des Douanes sénégalaises au service de notre pays et de l'Afrique. Nous célébrons l'engagement sans faille qui guide l'action quotidienne des Douanes sénégalaises à protéger notre économie et à doter l'État des ressources nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais », a-t-il dit.

Bassirou Sarr a indiqué que la clôture de cette formation marque le passage d'un temps d'apprentissage à un temps d'action et de responsabilité. «Dans les prochains jours, vous rejoindrez vos unités d'affectation pour participer, en première ligne, à l'accomplissement des missions essentielles de la Douane, à savoir : la mobilisation des ressources budgétaires au service de l'État ; la protection de l'économie nationale ; et la sécurisation du territoire douanier contre toute forme de trafic illicite », a lancé le Directeur de cabinet aux nouveaux douaniers. Il a souligné que leur formation, rigoureuse, exigeante, mais ô combien exaltante, leur a dotés des compétences nécessaires pour exercer avec honneur et efficacité ces missions régaliennes.

«Vous intégrez désormais la grande famille douanière, pilier fondamental de l'État, et plus largement celle des Forces de Défense et de Sécurité, dont vous partagez les valeurs cardinales : discipline, loyauté, rigueur et sens du service public. Chers récipiendaires, servir la Douane, c'est servir la République avec probité, discrétion et engagement. C'est aussi incarner, au quotidien, le soldat de l'économie, vigilant sur la frontière comme dans les bureaux, garant du juste équilibre entre fiscalité, compétitivité et souveraineté », a confié Bassirou Sarr.