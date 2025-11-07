Sénégal: Fin de mission FMI - Des avancées significatives et de bonnes perspectives vers un nouveau programme, selon le ministère des Finances

Le ministère des Finances et du Budget a publié un communiqué de presse sur la mission du Fmi au Sénégal. Il informe que la mission du Fmi s'est achevée ce jour sur une perspective rassurante pour les deux parties.

Sous la conduite du Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, explique-t-on, les négociations pour un nouveau programme, officiellement lancées à Washington, se sont poursuivies à Dakar. Selon le ministère des Finances, des progrès significatifs ont été enregistrés sur les principaux axes : Lfi 2026, consolidation budgétaire et réformes de la gestion des finances publiques.

Dans le même temps, le projet de Loi de Finances 2026 a été présenté, ce jour, par le Ministre des Finances et du Budget, à la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Il repose sur trois choix structurants : rétablir les équilibres macroéconomiques, moderniser la gestion budgétaire et financer un développement endogène, inclusif et durable. Le ministère des Finances soutient que les indicateurs confirment une dynamique positive avec notamment une croissance d'environ 8% en 2025.

Pour 2026, les perspectives sont positives : croissance projetée à 5%, inflation maîtrisée à 3,1% et pression fiscale attendue à 23,2% contre 19,3% en 2025, traduisant l'impact du Plan de redressement économique et social (Pres). Dans cette logique de transparence et de responsabilité, le Ministre a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à ramener le déficit à 7,8% en 2025, puis 5,37% en 2026, pour atteindre la norme de convergence Uemoa de 3% dès 2027. Le ministère de préciser que cet important ajustement budgétaire n'impacte pas la croissance du Pib en ce qu'il ne renvoie aucunement à une austérité mais à un effort de rationalisation rendu possible par les marges d'efficience budgétaire saisies opportunément, en dehors des dépenses à caractère social, ainsi que l'augmentation de ressources attendues de la mise oeuvre du Pres.

Cette trajectoire, explique-t-on, a un objectif clair : restaurer les fondamentaux macroéconomiques pour renforcer l'activité économique ainsi que la confiance sur la gestion des finances publiques et créer des perspectives nouvelles pour investir et produire au Sénégal.