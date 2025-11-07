Afrique de l'Ouest: Le Burkina obtient 33 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UMOA

Pour faire face au financement de son budget, l'Etat du Burkina Faso a obtenu le mercredi 5 novembre 2025 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 32,999 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 364 jours, 3, 5 et 7 ans réalisée.

L'émetteur avait mis en adjudication 30 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions faites par les investisseurs se situe à 36,005 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 120,02%.

Le montant des soumissions retenu est 32,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 3,006 milliards de FCFA restants. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 91,65%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,53% pour les bons, 6,76% pour les obligations de 3 ans, 6,85% pour celles de 5 ans et 7,15% pour celles de 7ans.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 4 novembre 2026. Pour ce qui est du paiement des intérêts, il se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le Trésor Public burkinabé compte aussi rembourser les obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 6 novembre 2028 pour celles de 3 ans, au 6 novembre 2030 pour celles de 5 ans et au 6 novembre 2032 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an selon un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.