Ile Maurice: Une ado de 14 ans victime d'attouchements sexuels

Un incident répréhensible s'est produit à Flic-en-Flac, où une adolescente de 14 ans aurait été victime d'attouchements sexuels dans les toilettes du jardin d'enfants de la localité.

Selon une source proche de l'enquête, la jeune fille, orpheline et placée sous la responsabilité de sa tante, aurait été approchée par un homme d'une trentaine d'années, skippeur de profession. Ce dernier lui aurait proposé une somme d'argent en échange de rapports sexuels. L'adolescente l'aurait suivi jusqu'aux toilettes du jardin d'enfants, où il aurait tenté de passer à l'acte.

Mais les choses ont rapidement tourné court. La tante de la victime, soupçonnant quelque chose d'anormal, se serait rendue sur les lieux et aurait surpris l'homme en flagrant délit. Pris de panique, le suspect aurait pris la fuite entièrement nu, abandonnant ses vêtements sur place.

Selon les témoins, il aurait été poursuivi par des membres de la famille de la jeune fille et se serait réfugié au poste de police de Flic-en-Flac pour échapper à la colère de ces derniers. Les policiers l'ont immédiatement arrêté.

L'homme a été traduit devant la cour de district de Rivière-Noire, le lundi 3 novembre, où une accusation provisoire d'attentat à la pudeur sur mineure a été retenue contre lui. Il a ensuite été reconduit en cellule policière.

Le suspect devra à nouveau comparaître en cour de district de Rivière-Noire le lundi 11 novembre.