Ile Maurice: Des Chagossiens en Angleterre - «Nou pe travay pou ki sa deal-la tonbe»

«Nous ne baisserons pas les bras tant que nous n'obtiendrons pas les résultats que nous espérons.» Vanessa Mandarin-Calou, membre du groupe British Indian Ocean Territory (BIOT) Citizens, réaffirme la détermination de Chagossiens installés en Angleterre à se battre, tout en saluant la suspension du Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill. Ce projet de loi a connu un revirement inattendu à la Chambre des Lords, le lundi 3 novembre. Alors que la deuxième lecture venait d'être validée, ouvrant la voie à un débat sur le fond du texte, le gouvernement britannique a décidé d'en suspendre l'examen.

Un amendement déposé par le pair conservateur Lord Callanan réclamait qu'une consultation officielle des Britanniques d'origine chagossienne, regroupés au sein du BIOT Citizens, soit organisée avant toute avancée sur le traité entre le Royaume-Uni et Maurice. Redoutant un vote défavorable si les libérauxdémocrates s'alliaient aux conservateurs, les ministres travaillistes ont préféré interrompre le processus. Cette décision est vécue comme une véritable victoire du côté des Chagossiens installés en Angleterre. Ces derniers, mobilisés depuis plusieurs mois, militent pour que le traité soit abandonné et que leur droit à l'autodétermination soit reconnu.

Parmi eux, Vanessa Mandarin-Calou. «Nou pe travay pou ki sa dealla tonbe. Nou pou kontinie challenge pou ki nou drwa à self determination respekte. Ek nou sir ki kouma gouvernman Labour tonbe, sa deal-la osi pou tonbe avek li. Bann Labour ti anonse dan House of Lords ki zot pa kapav aplike nou drwa a self determination parski nou pa lor zil. Zot inn bliye ki se samem gouvernman Labour ki ti deport nou ek nou fami de zane de sela», a-t-elle lancé.

Même son de cloche du côté de Jean François Nellan, représentant des Chagossiens de Derby. «Comme je l'ai dit depuis l'annonce, ce traitélà ne garantit pas le droit des Chagossiens - ni pour le retour ni pour les réparations ni pour la reconnaissance en tant que peuple. Chagossien, c'est notre identité, pas notre nationalité. Nou ena drwa desid nou futur ek futur bann zenerasion.» Il ajoute que «dan enn pei demokratik, nou pe demann Labour gouvernman donn bann Sagosien zot drwa pou desid zot lavenir atraver enn référendum. Se samem propozision mo ti fer Stephen Doughty kan li ti Shadow Foreign Minister, ek mem dan meeting ki nou'nn gagne avek li an Oktob kan li ti vinn Foreign Minister».