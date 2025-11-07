Ile Maurice: L'ACIM juge la réduction insuffisante et réclame une baisse plus significative

Bien que le prix de l'essence (Mogas) ait baissé par Rs 2,75, l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) considère cette réduction insuffisante et réclame une baisse plus importante. C'est ce qu'elle a exprimé mercredi lors d'une conférence de presse.

«Les Rs 2,75 sont difficiles à avaler», a déclaré son secrétaire général, Jayen Chellum. Selon l'association, cette baisse est insuffisante et une réduction plus significative aurait été possible, notamment en utilisant les gains obtenus sur l'essence.

L'ACIM souligne également que la législation actuelle ne permet pas toujours de transférer directement les bénéfices réalisés aux consommateurs. «Il faudrait revoir les contributions et la loi pour que les baisses de prix soient plus adaptées à la situation réelle.»

Pour appuyer sa demande, l'ACIM rappelle qu'une baisse de Rs 5 avait été accordée sur le diesel et l'essence en novembre 2024 malgré un déficit plus important du Price Stabilisation Account, et que l'excise duty sur l'essence avait été réduit de Rs 2.

L'association proposera donc aux ministères du Commerce et des Finances une nouvelle réduction du prix des carburants, soit une baisse plus importante par litre afin de soulager davantage les consommateurs. L'ACIM demande également une réunion avec le ministère du Commerce pour discuter des mesures envisageables et possibles.