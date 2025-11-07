Ile Maurice: L'ACIM juge la réduction insuffisante et réclame une baisse plus significative

7 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Bien que le prix de l'essence (Mogas) ait baissé par Rs 2,75, l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) considère cette réduction insuffisante et réclame une baisse plus importante. C'est ce qu'elle a exprimé mercredi lors d'une conférence de presse.

«Les Rs 2,75 sont difficiles à avaler», a déclaré son secrétaire général, Jayen Chellum. Selon l'association, cette baisse est insuffisante et une réduction plus significative aurait été possible, notamment en utilisant les gains obtenus sur l'essence.

L'ACIM souligne également que la législation actuelle ne permet pas toujours de transférer directement les bénéfices réalisés aux consommateurs. «Il faudrait revoir les contributions et la loi pour que les baisses de prix soient plus adaptées à la situation réelle.»

Pour appuyer sa demande, l'ACIM rappelle qu'une baisse de Rs 5 avait été accordée sur le diesel et l'essence en novembre 2024 malgré un déficit plus important du Price Stabilisation Account, et que l'excise duty sur l'essence avait été réduit de Rs 2.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'association proposera donc aux ministères du Commerce et des Finances une nouvelle réduction du prix des carburants, soit une baisse plus importante par litre afin de soulager davantage les consommateurs. L'ACIM demande également une réunion avec le ministère du Commerce pour discuter des mesures envisageables et possibles.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.