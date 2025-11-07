Sénégal: La troisième édition de la Future Stars League démarre samedi à l'Institut Diambars

Dakar — La troisième saison de la Future Stars League (FSL) sera lancée samedi à l'Institut Diambars de Saly, à Mbour (ouest), avec la participation de 20 académies de football, a-t-on appris vendredi des initiateurs.

S'exprimant lors d'une conférence de lancement de la troisième saison de la FSL, Alioune Touré, manager de Diambars et administrateur de la Future Stars League, a assuré que cette initiative relève d'une volonté commune des académies et centres de formation de mettre en place une plateforme pour offrir aux jeunes footballeurs des challenges pour franchir les étapes dans leur formation.

"Lors de la deuxième saison, on était à 10 équipes, puisque tout se passe bien, on est passé à 20 équipes. Il y a même plus de demandes", a signalé l'administrateur de la FSL.

L'objectif poursuivi est d'arriver à faire en sorte que "les meilleurs jouent avec les meilleurs", a indiqué Aliou Touré, précisant que chaque équipe participante va disputer 18 matchs, à savoir 9 pour la phase aller et autant de rencontres pour la manche retour.

"Les 6 meilleures équipes joueront en play-offs (4 matchs de plus), les autres joueront les play-downs) pour avoir le nombre de matchs requis. Les 4 meilleures à l'issue de la deuxième phase (play-offs) joueront les demi-finales et la finale", a poursuivi l'administrateur du FSL.

Intervenant au cours de cette rencontre avec la presse, Amadou Sow de United Academy (Thiès) a souligné la contribution de la Future Stars League dans la formation des jeunes footballeurs.

"Sur les 21 qui jouent actuellement le Mondial U17, les 17 viennent de nos académies. Cela prouve que le travail est bien fait. Pour cette troisième édition, il y a deux pôles (Thiès et Dakar) qui joueront entre eux avant de passer la journée ensemble", a indiqué M. Sow.

L'Académie Be Sport (Dakar) a remporté la première édition de Future Stars League. La deuxième édition n'est pas allée jusqu'au bout en raison d'un problème de calendrier.