Sénégal: Plus de 2000 cas de diabète enregistrés tous les ans au pays (Spécialiste)

Dakar — Le Sénégal enregistre plus de 2000 nouveaux cas de diabète chaque année depuis les années 2000, contre environ 200 en 1965, date de la création du centre Marc Sankalé, spécialisé dans la prise en charge de cette maladie, a révélé, vendredi, à Dakar, sa directrice, professeur Maïmouna Ndour Mbaye.

"En l'absence de dépistage systématique, nous sommes à plus de 2000 nouveaux cas de diabète chaque année depuis l'an 2000, alors que maintenant nous sommes en train d'ouvrir d'autres centres avec des efforts de décentralisation [...]" dans la prise en charge du diabète, a-t-elle dit.

Elle s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à l'épidémiologie du diabète au Sénégal, en prélude à la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre, sur le thème "Diabète et milieu du travail".

Selon la directrice du centre Marc Sankalé, logé au sein de l'hôpital Abbas Ndao, l'Enquête nationale STEPS 2024, qui porte sur les facteurs à risques des maladies non transmissibles (MNT), a révélé une prévalence du diabète de 4,2 % au Sénégal, contre 3,4 % en 2015, lors de la première étude.

Ces chiffres, même s'ils peuvent paraître modestes, traduisent une tendance à la hausse conforme à l'évolution observée à l'échelle mondiale, a commenté -t-elle commenté.

Maïmouna Ndour Mbaye a également relevé que le centre Marc Sankalé a désormais dépassé ses capacités.

"Nous ne pouvons plus offrir qu'une consultation annuelle aux patients suivis, faute de moyens suffisants. Cela illustre à quel point le nombre de diabétiques a augmenté et comment cette situation affecte la qualité de la prise en charge", a-t-elle souligné.

La spécialiste a rappelé que le diabète progresse à un rythme particulièrement rapide en Afrique, où pour un diabétique connu, deux autres sont dans l'ignorance de leur état.

"L'Afrique est aujourd'hui la région du monde où la prévalence du diabète augmente le plus vite, trois à quatre fois plus rapidement qu'ailleurs", a-t-elle précisé, citant les données de la Fédération internationale du diabète (FID).

Elle a évoqué des projections selon lesquelles le nombre de personnes diabétiques en Afrique va passer de 25 millions en 2025 à 60 millions en 2050, soit une augmentation de 134 %.

À l'échelle mondiale, le nombre de diabétiques a déjà quadruplé depuis 1980, dépassant les 500 millions de personnes, et pourrait atteindre plus de 650 millions d'ici 2050, a-t-elle ajouté.

Le président de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD), Baye Oumar Guèye, a pour sa part lancé un appel à la solidarité nationale pour faire face à cette maladie chronique.

"Depuis plus de quarante ans, nous menons des actions, mais le combat est loin d'être gagné", a-t-il déclaré.

Il a annoncé le lancement, le 11 novembre prochain, d'une plateforme numérique baptisée "Kit Diab Digital", destinée à centraliser les informations sur le diabète à partir du téléphone portable.

L'ASSAD travaille également à l'élaboration d'une charte "Entreprise amie du diabète", visant à promouvoir un environnement de travail favorable aux personnes diabétiques et à encourager le dépistage en milieu professionnel.