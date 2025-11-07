Sénégal: Richard-Toll - La CSS vise une production de 140 000 tonnes de sucre (Directeur)

Richard-Toll — La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) vise une production de 140 000 tonnes de sucre pour la campagne 2025-2026, a annoncé son directeur des plantations, Mor Talla Sall.

"Nous allons démarrer la campagne sur environ 11 500 hectares et nous espérons atteindre 140 000 tonnes à la fin de la saison", a-t-il indiqué.

Mor Talla Sall s'exprimait à l'occasion du démarrage de la nouvelle campagne, en présence du directeur des ressources humaines de la CSS, Assane Ndiaye, et du directeur du département Qualité, hygiène, sécurité, environnement (QHSE), .

Selon M. Sall, la nouvelle campagne s'inscrit dans un contexte caractérisé par l'extension de l'usine et le renforcement de la capacité de production, avec des efforts soutenus pour obtenir de meilleurs résultats que la saison précédente.

Sur le plan des ressources humaines, le directeur du personnel, Assane Ndiaye, a fait savoir que près de 8 000 travailleurs ont été mobilisés pour cette campagne.

"Nous avons procédé aux visites médicales de reprise avec un taux d'aptitude de 97 % et même 100 % après redéploiement. Une veille sanitaire est en place et la situation est parfaitement maîtrisée", a-t-il assuré.

Face à la présence de la fièvre de la vallée du Rift dans la zone nord, le directeur des ressources humaines a souligné que toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité du personnel.

Khassim Faye, pour sa part, a affirmé que toutes les conditions techniques et logistiques sont réunies pour assurer la réussite de la campagne.

"Le parc matériel a été renforcé et l'usine modernisée. Avec une production de 900 tonnes de sucre par jour, nous pouvons couvrir les besoins du marché national sans risque de pénurie", a-t-il déclaré.

La CSS, principal producteur de sucre du Sénégal, confirme son rôle pionnier dans la filière agro-industrielle nationale, tout en misant sur la performance, la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement en sucre pour la prochaine saison, a conclu le responsable.