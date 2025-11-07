Tunisie: Sidi Bouzid - Des projets d'infrastructures sportives ambitieux

TUNIS/Tunisie — Le gouvernorat de Sidi Bouzid connaît une dynamique soutenue dans le domaine de la jeunesse et des sports, avec plusieurs projets en cours d'achèvement et d'autres sur le point d'être lancés, indique, à l'agence TAP, le délégué régional à la Jeunesse et aux Sports, Mohamed Salah Ben Nasr.

Ces interventions s'inscrivent dans une stratégie visant à moderniser les infrastructures sportives, élargir les espaces de loisirs et renforcer les services destinés aux jeunes de la région.

Parmi les projets avancés, figure le centre médical sportif, dont les équipements sont fin prêt à être installés. Il deviendra fonctionnel très prochainement , affirme Ben Nasr, précisant que cette nouvelle structure offrira un suivi médical spécialisé aux athlètes et contribuera à améliorer la performance sportive dans la région.

Concernant la piscine municipale de Sidi Bouzid, bien qu'opérationnelle, elle continue de faire face à un problème majeur : le coût du réchauffement des eaux, estimé à 2,5 mille dinars par jour en raison de l'absence du gaz de ville.

« Nous oeuvrerons à trouver une solution énergétique durable afin de garantir la continuité du service sans peser sur le budget de la municipalité de Sidi Bouzid », a-t-il ajouté.

Le délégué a également évoqué la situation du stade du 17 Décembre 2010, où le principal défi concerne le revêtement du terrain annexe.

L'installation d'un gazon synthétique y est recommandée pour ses avantages en matière de durabilité, de réduction des coûts d'entretien et de disponibilité toute l'année.

Par ailleurs, le parc sportif de Lessouda fait partie des projets prioritaires destinés à élargir l'offre d'activités physiques et à renforcer les espaces de proximité.

Volet planification, 13 projets sont actuellement en phase d'appel d'offres, notamment la réalisation d'une salle couverte pluridisciplinaire à Menzel Bouzayène et l'aménagement de la piste d'athlétisme à Faïd.

« Il faut rappeler que Sidi Bouzid est l'une des principales pépinières nationales en matière d'athlétisme, et ce projet répond à une demande forte des clubs locaux », a souligné Ben Nasr.

En parallèle, 15 projets sont en cours de réalisation, notamment dans la délégation de Sabbala, tandis que 9 autres sont en phase d'études, a-t-il fait savoir.

Le gouvernorat compte également 15 maisons de jeunes et 14 clubs de jeunes, qui accueillent chaque semaine des activités destinées aux adolescents, ainsi que des programmes de sensibilisation contre les comportements à risques.

« Notre priorité reste de garantir des espaces sûrs, ouverts et adaptés aux besoins des jeunes », a conclu le délégué régional.