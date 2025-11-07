COP 30 - Le Groupe de la Banque africaine de développement soutient les efforts du continent en faveur d'une réforme du financement climatique et d'une transition énergétique équitable

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a reçu, mercredi à Belém, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, avant que ne commence la 30e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 30) accueillie cette année par le Brésil.

Cette rencontre de haut niveau est la marque d'un renforcement de la coopération entre le Brésil et l'Afrique au moment où le Groupe de la Banque mène la campagne africaine en faveur d'un financement climatique mondial accru. Les échanges entre les deux dirigeants se sont concentrés sur la mobilisation de ressources pour l'adaptation au changement climatique et la résilience, à la veille du Sommet des dirigeants mondiaux, le « Belém Climate Summit », convoqué par le président Lula les 6 et 7 novembre. C'est la première fois que l'évènement se tient en amont de l'ouverture de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Le Sommet des dirigeants à Belém, qui se tient au coeur de la forêt amazonienne, ouvre ce qui devrait être la réunion la plus importante sur le climat depuis l'Accord de Paris en 2015, et intervient à un moment décisif alors que les pays du monde entier s'efforcent de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C.

Aux côtés de près de 60 000 délégués - chefs d'État et de gouvernement, négociateurs sur le climat, financiers, dirigeants du secteur privé et de la société civile - réunis à Belém, le Groupe de la Banque africaine de développement sera à l'avant-garde des efforts visant à relancer l'ambition mondiale en faveur d'une transition énergétique juste et d'une meilleure résilience climatique.

Lors des discussions et négociations de la COP 30, du 10 au 21 novembre, le Groupe de la Banque réaffirmera son leadership dans la promotion des priorités climatiques de l'Afrique et plaidera en faveur d'une augmentation décisive du financement vert à l'échelle mondiale pour les économies en développement.

L'Afrique contribue à moins de 4 % des émissions mondiales, mais abrite neuf des pays les plus vulnérables au changement climatique, tout en ne recevant que 3 % des financements mondiaux consacrés à la lutte contre le changement climatique.

Le Sommet des dirigeants mondiaux se tient en amont de la Conférence

À Belém, le président Ould Tah mettra en évidence les parallèles stratégiques entre l'Amazonie et le bassin du Congo, les deux plus grandes forêts tropicales humides de la planète, soulignant leur rôle commun dans la stabilité climatique mondiale.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement participera aux côtés du président Lula et de plusieurs autres dirigeants, au lancement du Fonds des forêts tropicales pour toujours (« Tropical Forest Forever Fund, en anglais), une initiative de financement mixte qui réunit l'Amazonie, le bassin du Congo et les forêts du continent africain autour d'une vision commune de solidarité climatique.

Cette initiative s'inscrit dans le droit fil des programmes phares du Groupe de la Banque, notamment le Fonds pour les forêts du bassin du Congo et son partenariat de longue date avec la Commission forestière d'Afrique centrale, qui reflètent son engagement en faveur des solutions fondées sur la nature, de la protection de la biodiversité et de la séquestration du carbone, conformément à l'Accord de Paris.

Lors du Sommet des dirigeants mondiaux, le président Ould Tah lancera un appel à l'action en faveur de l'Afrique dans les domaines de l'adaptation, de la résilience, des énergies propres et de la souveraineté financière. Il prendra également la parole lors d'une session thématique de haut niveau intitulée « Le climat et la nature : les forêts et les océans », présidée par le président Lula.

En outre, M. Ould Tah tiendra des discussions bilatérales avec les chefs de gouvernement, des représentants du secteur privé et des institutions de développement afin de contribuer à l'élaboration d'une feuille de route financière post-COP 30 alignée sur son programme stratégique articulé autour de « Quatre points cardinaux » pour le Groupe de la Banque.

Le Groupe de la Banque met l'accent sur le financement de l'adaptation

Le Groupe de la Banque africaine de développement s'est imposé comme un leader mondial en matière d'innovation dans le domaine du financement climatique. En 2024, l'institution a engagé 5,5 milliards de dollars dans la lutte contre les effets du changement climatique, soit près de la moitié du total de ses approbations annuelles, 60 % des investissements de la dernière décennie ayant été consacrés à l'adaptation.

La Stratégie décennale 2024-2033 du Groupe de la Banque et le programme stratégique autour des « Quatre points cardinaux » du président Ould Tah renforcent cette orientation, en donnant la priorité aux infrastructures climato-résilientes, aux énergies renouvelables et à une transition énergétique juste qui aligne les objectifs de développement de l'Afrique sur une faible empreinte carbone.

Par le biais du Guichet d'action climatique du Fonds africain de développement, lancé en 2022, le Groupe de la Banque accorde un financement et un soutien technique supplémentaires aux 37 pays africains les moins avancés, dont beaucoup sont confrontés en première ligne aux effets du changement climatique.

À l'heure où les engagements financiers mondiaux demeurent limités, l'approche proactive du Groupe de la Banque lui a permis de se positionner comme l'une des institutions les plus dynamiques dans le domaine du financement climatique et du développement durable.

Les activités du Groupe de la Banque africaine de développement et les dernières actualités de la COP 30 seront à retrouver sur le microsite de l'institution dédié à la COP 30 et sur ses réseaux sociaux.

Suivez les hashtags #COP30, #AfricaCOP, #AfDBatCOP30 pour rester informé.