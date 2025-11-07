Ile Maurice: Joëlle Coret - «Nous devons arrêter de nous diviser»

La révocation soudaine de Richard Hein de son poste de président à temps partiel de la MASA continue de susciter des réactions dans le monde artistique mauricien. Les artistes s'interrogent sur l'avenir de la société.

Contactée, Joëlle Coret, présidente de l'Union des artistes, a préféré garder une position prudente face à cette affaire. «Honnêtement, je préfère ne pas commenter pour le moment, car je ne connais pas les détails de la révocation. Nous attendons que la vérité sorte et que chaque personne concernée puisse réagir dans le calme», a-t-elle déclaré.

Interrogée sur la possibilité qu'elle soit pressentie pour reprendre la présidence de la MASA, Joëlle Coret a démenti catégoriquement. «Je ne suis au courant d'aucune information allant dans ce sens. Si un artiste dit cela, je suis choquée. Personne ne m'a contactée, ni du ministère, ni de la MASA», a-t-elle affirmé.

En tant que présidente de l'Union des artistes, Joëlle Coret a surtout tenu à rappeler l'importance de la solidarité dans la communauté artistique, souvent marquée par des divisions internes. «Nous envoyons toujours le même message : restons unis. Mais malheureusement, nous ne nous comprenons pas toujours. Le syndicat, ce n'est pas seulement pour réclamer de l'argent - il commence avec la force collective des artistes», insiste-t-elle.

Elle précise que son organisation travaille actuellement sur plusieurs conventions et propositions de réforme destinées à mieux protéger les droits des artistes et à renforcer la reconnaissance de leur statut professionnel.

Révision du statut des artistes

Concernant le statut des artistes, plusieurs membres de la communauté ont récemment demandé sa révision, jugeant que certaines dispositions ne reflètent pas la réalité du terrain. Joëlle Coret soutient cette démarche. «Oui, je suis d'accord qu'il faut revoir le statut. Nous avons besoin d'une vraie consultation avec tous les acteurs culturels. Si le nouveau gouvernement va dans cette direction, nous serons prêts à collaborer», souligne-t-elle.

Dans un climat de confusion et d'attente, l'Union des artistes appelle à la responsabilité et à la concertation. «Nous devons arrêter de nous diviser. La culture, c'est un bien commun. La MASA, c'est notre maison à tous», conclut Joëlle Coret.