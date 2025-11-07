Ile Maurice: La MASA suspendue à un audit financier

La Mauritius Society of Authors (MASA) n'a plus de président depuis lundi. Mais ce qui préoccupe les artistes, c'est la prochaine distribution des royalties. En 2025, ce sera l'unique exercice de répartition des droits d'auteur. «Ce sera après le forensic auditing», a expliqué Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la culture. C'était lors d'un point de presse hier, dont le but était d'expliquer les raisons de la révocation de Richard Hein, comme président à temps partiel de la MASA.

Dans le concret, pour que les ayants droit soient payés, il faut attendre la nomination du prochain président. Ce sera pour «bientôt. Au plus tard la semaine prochaine» a affirmé le ministre. Le nouveau chairperson nommé par le ministère présidera alors une réunion du board de la MASA où la décision de procéder à la distribution des royalties devra être prise. «Larzan-la, li la. Li pe gonfle lor kont», a ironisé le ministre. «Nous voulons que l'argent aille à ceux qui le méritent. Tant qu'il n'y a pas de forensic auditing, nou pou res tourne mem». Par contre, le ministre ne s'est pas prononcé sur la somme qui sera distribuée aux artistes locaux ni celle qui sera répartie aux ayants droit étrangers.

En attendant l'arrivée du successeur de Richard Hein, quel mode de sélection adopte le ministère des Arts ? On se souvient que pour aboutir à la nomination de Richard Hein, le ministère avait consulté des regroupements d'artistes au sujet du candidat idéal à la présidence de la MASA. Ce sont des artistes eux-mêmes qui avaient suggéré le nom de Richard Hein. Sa nomination avait été positivement accueillie dans l'ensemble. Mahen Gondeea affirme : «Nous serons à l'écoute. Il faut quelqu'un qui travaillera surtout dans l'intérêt des artistes et en équipe avec la direction de la MASA».

Avril-novembre 2025 : Richard Hein, ingénieur du son et producteur, n'est resté que six mois à la présidence de la MASA. «Je n'ai rien de personnel contre Richard Hein. Il a voyagé à ses frais. Par contre, j'ai à coeur d'aider les artistes et la MASA», explique le ministre.

Mahen Gondeea a justifié la décision de révoquer le président à temps partiel. D'abord, il a constaté les «relations conflictuelles» entre Richard Hein et le directeur de la MASA, Gérard Louise. Ce dernier avait été suspendu pendant 14 ans et a retrouvé son poste le 1er juillet - le temps que les deux affaires en cour le concernant connaissent leur dénouement.

Les relations tendues ont provoqué de «gros ralentissements dans les changements que nous souhaitons apportées à la MASA». Le ministre a affirmé avoir convoqué une réunion avec les deux concernés pour les inviter à travailler ensemble. «Ils m'ont donné l'assurance qu'ils iraient dans cette direction». Mais les divergences ont continué, a-til souligné.

Rs 95 millions dans les comptes

Le rapport de l'Audit, en 2023, faisait déjà mention d'une somme conséquente dans les comptes de la MASA, qui n'avait pas été distribuée aux ayants droit. «Ce n'est pas du tout ce que l'on veut nous faire croire», affirmé Mahen Gondeea. Lors de la dernière assemblée générale de la MASA, Richard Hein avait informé les membres qu'il y avait Rs 95 millions dans les comptes. Fin juillet, un membre réélu de la MASA, Jonathan Becherel s'était tourné vers la Financial Crimes Commission, demandant une enquête dans les comptes de la MASA.

Le ministre des Arts affirme que dès la rencontre de juillet avec les deux responsables de la MASA, il avait demandé un forensic auditing de cette somme pour en déterminer la provenance et entre qui elle devait être répartie. «Me ziska ler pann fer pou bann rezon inexplikab», précise-t-il.

Quand le ministre a demandé un suivi dans cette affaire, à sa «grande surprise», il dit avoir constaté que le Richard Hein était en déplacement privé à l'étranger. «Un chairman est supposé informer le ministère de ses déplacements, pour le bon fonctionnement du board». Au retour de Richard Hein, le ministre affirme avoir à nouveau convoqué une réunion. «Il a décliné l'invitation pour des raisons personnelles, que je respecte», dit le ministre. Au vu de la situation à la MASA qui «empirait», une nouvelle réunion est convoquée par Mahen Gondeea. À nouveau, Richard Hein n'est pas au pays et le ministère n'en avait pas été informé.

Autre grief selon Mahen Gondeea : «Le chairman interférait dans les affaires courantes. Ce n'est pas son rôle». Il a tranché «pour la bonne marche de la MASA. Les artistes ont souffert. Nou pa kapav kontigne les artis soufer».