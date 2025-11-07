Ile Maurice: Kylian Razaze dans le rôle du «Petit Prince»

L'atelier Théâtre Pierre Poivre a dévoilé au public, le 4 novembre - lors d'une conférence de presse au Café du Vieux Conseil, à Port-Louis - le spectacle Le Petit Prince, oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry.

Mis en scène par Rowin Narraidoo, le spectacle est porté par le jeune Kylian Razaze dans le rôle principal. Le qualifiant de production «colossale», Rowin Narraidoo signe une mise en scène originale, accessible à tous les âges : «Quand on parle du Petit Prince, ce n'est pas pour une classe particulière. Le texte de Saint-Exupéry est universel.» Du 15 au 18 décembre, le théâtre Serge Constantin, à Vacoas, accueillera donc cette production trilingue - en français, anglais et kreol morisien - avec deux séances quotidiennes, à 10 heures et 13 heures.

Interrogé sur le casting, Rowin Narraidoo justifie le choix de Kylian Razaze : «Il s'est illustré sur plusieurs scènes - du Caudan Arts Centre aux scènes de slam de l'Institut français. Son intérêt pour le théâtre, sa régularité aux répétitions et, surtout, ses qualités de jeu théâtral m'ont convaincu.» À ses côtés, Stéphane Sirop (l'Aiguilleur, le Vendeur de pilules, l'Allumeur de réverbère), Noor Baboo (le Géographe, le Serpent), Alia Kala (la Fleur, la Rose, le Renard), Carlo Heviamoorima (l'Aviateur, le Vaniteux), Jamoonaparsad Putteeraj (le Roi, le Businessman) et David Iyanasee (le Buveur).

Cette oeuvre, déjà jouée au Plaza, souligne Rowin Narraidoo, est l'aboutissement de 40 ans d'existence de l'Atelier Théâtre Pierre Poivre. «Je l'ai également jouée à l'École du Centre et dans plusieurs autres établissements.» Ce qui la différencie cette fois, c'est une mise en scène originale qui conjugue contemporain et théâtre d'objets : des marionnettes, guidées par un marionnettiste, viendront animer le plateau pour le plaisir du public mauricien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant la portée philosophique de l'oeuvre, Rowin Narraidoo confie : «Le texte de Saint-Exupéry assène une claque au monde superficiel des adultes. Il révèle l'amour, son exigence et la fragilité de tout ce qui est éphémère - notamment l'amitié. Au bout du voyage, la leçon du Renard sur l'apprivoisement donne une autre dimension, un autre sens à l'amitié.»

Kylian Razaze, qui ne rate aucune répétition, confie qu'«avec Rowin, c'est amusant, mais il faut être sérieux et constant. Les mardis, jeudis et samedis, on répète. C'est un défi - un nouveau challenge pour moi - mais c'est top : je m'amuse et j'apprends beaucoup». Sur la préparation scénique, Rowin Narraidoo précise : «Respiration, confiance, articulation : on déroule ces exercices comme un rituel. C'est quasiment une méditation, indispensable pour installer la mise en confiance.»

Avec une capacité de 292 places, le public est invité à réserver sa place au 5251 0629.