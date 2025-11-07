Burkina Faso: Intégration sahélienne : La carte d'identité biométrique de l'AES devient officielle.

Le Conseil des ministres a validé le 6 novembre l'institution d'une nouvelle carte d'identité biométrique. Ce document, sécurisé et conforme aux normes internationales, marque une étape décisive dans l'harmonisation administrative au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES) et renforce la souveraineté nationale face aux enjeux de sécurité.

Le Burkina Faso a franchi un pas majeur vers la modernisation de son identification citoyenne. Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a approuvé l'adoption de la Carte d’identité biométrique AES (CIB-AES), faisant de ce document la nouvelle référence nationale.

Un instrument de sécurité et d'alignement régional

L'initiative répond à un double impératif : la nécessité de disposer d'un titre d'identité plus fiable et sécurisé, et la volonté d'harmoniser les systèmes d’identification au sein de la Confédération des États du Sahel, qui comprend également le Mali et le Niger.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les informations de l'Agence Afrique, l'institution de ce nouveau document répond à l'exigence d'un titre sécurisé et conforme aux normes de l'AES ainsi qu'aux standards internationaux, notamment ceux de l’OACI (Organisation de l'aviation civile internationale).

La CIB-AES intègre des données biométriques de pointe. Cette innovation garantit une sécurité accrue, en protégeant efficacement les citoyens contre les fraudes liées à l’usurpation d’identité.

Extension des bénéficiaires et période de transition

Une nouveauté majeure concerne l'accessibilité de cette carte. D'après le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, cité par le communiqué, tout citoyen burkinabè, âgé de 5 ans au moins, est éligible pour l'obtenir. La CIB-AES aura une durée de validité de dix ans à compter de sa délivrance.

Pour assurer une transition en douceur, le gouvernement a prévu une période transitoire de cinq ans. Durant cette phase, les anciennes cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) qui sont déjà en circulation resteront valables, permettant à la population de s’approprier progressivement le nouveau système.

Levier d’inclusion sociale et de coopération

Au-delà de la sécurité, l'uniformisation des documents d’identité au sein du Sahel représente un puissant levier d’intégration régionale. L’objectif est de simplifier et de fluidifier la circulation des personnes et des échanges entre les pays membres de l'AES.

En facilitant l’identification, cette carte renforcera également l’accès des citoyens aux services sociaux de base (santé, éducation, démarches administratives). Cette avancée concrétise la volonté politique des États sahéliens d’unifier leur cadre administratif pour une réponse collective et solidaire aux défis régionaux.