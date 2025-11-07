L'ambassadeur de la république du Soudan au Sénégal, Dr. Abdelghani Al-Naeem Abdallah, a déclaré que les événements survenus à El-Fasher, dans l'État du Nord Darfour constituent « le deuxième génocide en Afrique » au XXIe siècle.

Il a souligné l'implication de la milice terroriste des Forces de Soutien Rapide (FSR), qu'il a décrite comme armée et financée par des parties étrangères, notamment les autorités des Émirats arabes unis, ainsi que par des mercenaires venus de Colombie et d'autres pays.

Cela eat venu s lors d'une conférence de presse organisée à l'ambassade du Soudan à Dakar, le jeudi 6 novembre, où le diplomate a présenté ses condoléances aux martyrs de la ville d'El-Fasher, priant pour leur miséricorde et le prompt rétablissement des blessés, ainsi que pour le retour des prisonniers et des disparus.

Le diplomate soudanais a rappelé que depuis 2023, le gouvernement soudanais a tenté de mettre fin à l'agression à travers l'Accord de Djeddah, mais que la milice a poursuivi ses violations, notamment en assiégeant El-Fasher pendant près de deux ans et en bombardant la ville par drones et artillerie à plus de deux cents reprises. Ces attaques ont provoqué une détérioration dramatique de la situation humanitaire, privant la population de nourriture et de médicaments.

Dr. Abdelghani Al-Naeem a exhorté la communauté internationale à classer la milice comme organisation terroriste et à la traduire en justice conformément au droit international. Il a également appelé à faire pression sur les Émirats arabes unis afin de mettre fin à leur financement et à leur armement de cette milice.

L'ambassadeur a salué les efforts des Forces armées soudanaises, dirigées par le Général Abdel Fattah Al-Burhan et les membres du Conseil souverain de transition, pour la défense de l'unité et de la souveraineté du Soudan. Il a également rendu hommage au courage du peuple d'El-Fasher qui a résisté avec héroïsme.

Enfin, Dr. Abdelghani Al-Naeem a exprimé sa reconnaissance envers le Président Bassirou Diomaye Faye et le peuple sénégalais pour leur position constante en faveur de la souveraineté et de l'unité du Soudan. Il a affirmé que le peuple soudanais ne reconnaîtra aucune autorité imposée de l'extérieur, et que le gouvernement de transition oeuvre à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la prospérité.

Le diplomate a conclu en remerciant les participants en les appelant à relayer la voix du Soudan, déplorant que la tragédie d'El-Fasher se soit produite sous les yeux du monde entier sans réaction significative, et dénonçant l'inaction de la communauté internationale face aux atrocités commises contre les civils.