Soudan: Le ministre de l'éducation examine avec l'UNESCO le soutien au pays dans le secteur des télécommunications

Le ministre de l'éducation et de l'enseignement national, Dr. Al-Tohami Al-Zein Hajar, a souligné l'importance du secteur des télécommunications et des technologies de l'information dans la phase de reconstruction, mettant en évidence l'ampleur des dégâts subis par ce secteur à cause de la guerre.

Cela a eu lors de sa rencontre, aujourd'hui à Samarkand, avec l'Assistant de la Directrice générale de l'UNESCO pour le secteur de la communication et de l'information.

Dr. Al-Tohami a invité l'UNESCO à soutenir les projets d'enseignement électronique, de communication et d'information dans le cadre du plan stratégique 2025-2027 de l'organisation.

La réunion a insisté sur le développement des politiques nationales du Soudan en matière d'intelligence artificielle et de transformation numérique, ainsi que sur la nécessité de fournir un appui technique et financier aux projets éducatifs et au Système de gestion de l'information éducative (EMIS).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a salué le rôle de l'UNESCO dans le soutien au Soudan, notamment à travers la résolution n°221 et le plan d'urgence de l'organisation pour le Soudan.

Pour sa part, l'Assistant de la Directrice générale de l'UNESCO pour la communication et l'information a exprimé son appréciation des efforts du Soudan et la disponibilité de l'organisation à fournir un appui immédiat dans les domaines de l'enseignement à distance, la formation des enseignants et la reprise du programme d'évaluation de la préparation à l'intelligence artificielle.

Les deux parties ont également convenu de tenir prochainement une réunion à Paris afin de définir les priorités et les projets urgents de soutien au Soudan dans le domaine de la communication et de l'information.