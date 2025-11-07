Soudan: Le ministère de la Santé félicite le directeur de l'hôpital Al-Nau pour avoir remporté le prix humanitaire Aurora 2025

7 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministère de la Santé a adressé ses félicitations au Directeur de l'Hôpital Al-Nau Dr Gamal Al-Tayeb pour sa victoire méritée au Prix Humanitaire Aurora 2025, d'une valeur d'un million de dollars, remportée parmi plus de 900 candidats à travers le monde.

Le ministère a déclaré que « cette distinction internationale n'est pas seulement une récompense, mais un témoignage que le Soudan, malgré les défis, continue d'engendrer des personnes qui refusent l'indifférence et incarnent les valeurs de compassion et d'engagement, comme l'a souligné Mme Chelsea Clinton. »

Il convient de noter que le lauréat du Prix Humanitaire Aurora 2025 a été annoncé lors d'une cérémonie tenue à New York le 6 novembre 2025. Le prix a été attribué au médecin soudanais Dr. Gamal Al-Tayeb, Directeur de l'Hôpital Al-Nau à Omdurman, en reconnaissance de ses efforts exceptionnels pour sauver des vies dans des conditions extrêmement difficiles au Soudan.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.