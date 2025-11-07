Le Ministère de la Santé a adressé ses félicitations au Directeur de l'Hôpital Al-Nau Dr Gamal Al-Tayeb pour sa victoire méritée au Prix Humanitaire Aurora 2025, d'une valeur d'un million de dollars, remportée parmi plus de 900 candidats à travers le monde.

Le ministère a déclaré que « cette distinction internationale n'est pas seulement une récompense, mais un témoignage que le Soudan, malgré les défis, continue d'engendrer des personnes qui refusent l'indifférence et incarnent les valeurs de compassion et d'engagement, comme l'a souligné Mme Chelsea Clinton. »

Il convient de noter que le lauréat du Prix Humanitaire Aurora 2025 a été annoncé lors d'une cérémonie tenue à New York le 6 novembre 2025. Le prix a été attribué au médecin soudanais Dr. Gamal Al-Tayeb, Directeur de l'Hôpital Al-Nau à Omdurman, en reconnaissance de ses efforts exceptionnels pour sauver des vies dans des conditions extrêmement difficiles au Soudan.