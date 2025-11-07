Afrique de l'Ouest: BRVM - Le cours du titre Solibra Côte d'Ivoire enregistre une hausse hebdomadaire de 27,57%.

Au terme de la semaine du 24 au 31 octobre 2025, le cours du titre SOLIBRA Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 27,57%, selon la revue Hebdomadaire, une publication de la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Selon la SGI, l'action du leader du secteur brassicole en Côte d'Ivoire a enregistré la plus forte hausse sur la semaine écoulée, soutenue par la publication des résultats intermédiaires du premier semestre 2025.

En effet, sur les six premiers mois d'activités de l'année 2025, la société a affiché une hausse de 12,30% de son chiffre d'affaires et une progression remarquable de 175,07% de son résultat net. « Ces performances ont donc suffi à propulser le titre dans un canal haussier, stimulé par un volume d'échanges de 21 624 titres au cours de la semaine, contre seulement 536 titres échangés la semaine précédente.

Solibra Côte d'Ivoire occupe ainsi la tête du TOP 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours (plus 27,57% à 22 975 FCFA), suivie respectivement par Unilever Côte d'Ivoire (plus 23,62% à 23 000 FCFA) et CFAO Motors Côte d'Ivoire (plus 22,87% à 2 310 FCFA).

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est à mettre à l'actif de FILTISAC Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action du fabricant et distributeur de sacs en fibres naturelles et synthétiques a perdu 17,64% de sa valeur sur la semaine écoulée en raison des mauvaises performances financières publiées au troisième trimestre 2024.

On note en effet un repli de 1% du chiffre d'affaires de la société et un résultat net déficitaire de 216 millions de FCFA contre un bénéfice de 4,14 milliards de FCFA à la même période de 2024 porté par les revenus issus des ventes de filiales. » Les perspectives de la société étant tributaires du dynamisme de la campagne Cacao en Côte d'Ivoire et la tendance des résultats étant similaire à celle des années avant 2024, le titre est donc rentré dans une tendance baissière », analyse la SGI.

Le Top 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours est ainsi occupé par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 17,64% à 2 405 FCFA), BOA Mali (moins 14,89% à 3 715 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (moins 9,83% à 7 840 FCFA).

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 27 au 31 octobre 2025 par une capitalisation boursière de 10 890,79 milliards de FCFA en baisse de 0,21% par rapport à la semaine précédente (10 914,18 milliards de FCFA). Selon la revue de CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital des obligation « ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 », « TPCI 5,80% 2020-2027 » et « TPCI 5,90% 2020-2030 ».

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 5,23 milliards de FCFA contre 1,47 milliard de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 254,58% (+ 3,76 milliards FCFA) de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les transactions sur la semaine ont principalement concerné 499 438 titres de l'obligation « EOS.O20 - ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 » pour une valeur globale de 4,84 milliards de FCFA.

Sur un autre registre, la capitalisation boursière globale de la BRVM a légèrement régressé de 0,10% à 23 974,96 milliards FCFA contre 23 998,35 milliards FCFA la semaine précédente. Par rapport au 31 décembre 2024, cette capitalisation connait une hausse de 16,32%.

Le Price Earning Ratio (PER) du marché s'est rehaussé à 14,20x contre 13,14x la semaine précédente. Durant la même période, le taux de rendement moyen du marché est aussi en hausse, s'établissant à 7,54% contre 7,29%.