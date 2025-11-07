Cote d'Ivoire: PPA-CI - La marche du 8 novembre reportée, priorité aux hommages aux militants décédés

Le Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) a annoncé, dans un communiqué rendu public le 7 novembre 2025, le report de la marche pacifique initialement prévue le samedi 8 novembre à Abidjan. Cette décision intervient dans un contexte marqué par la douleur et le recueillement, après le décès de plusieurs militants lors des manifestations survenues à Yamoussoukro contre le quatrième mandat jugé anticonstitutionnel du Président Alassane Ouattara.

Selon la note officielle signée par la Direction du PPA-CI, le parti a décidé de privilégier, en cette période de deuil, l'unité et la compassion envers les familles éplorées. Les obsèques des camarades tombés à Yamoussoukro se tiendront le samedi 8 novembre 2025, soit le même jour que la marche initialement programmée. Le Président du Parti, Son Excellence Laurent Gbagbo, a instruit la Direction de concentrer toutes les énergies sur la mobilisation destinée à rendre hommage aux disparus.

Le PPA-CI invite ainsi l'ensemble de ses militantes, militants et sympathisants à se rendre massivement à Yamoussoukro afin d'accompagner les familles des victimes dans ce moment difficile. « Nous devons être aux côtés de ceux qui ont perdu les leurs dans la lutte pacifique que nous menons pour la démocratie et la dignité », souligne le communiqué.

Fidèle à son engagement pour la paix, la démocratie et les droits humains, le parti a estimé qu'il ne serait ni opportun ni respectueux de maintenir l'activité prévue à Abidjan. La marche pacifique, qui devait constituer une démonstration citoyenne contre la gouvernance actuelle, est donc reportée à une date ultérieure, laquelle sera communiquée dans les prochains jours.

En attendant, la Direction du PPA-CI appelle ses militants à demeurer mobilisés, disciplinés et solidaires. Elle réaffirme également que la lutte politique engagée par le parti s'inscrit dans un cadre strictement pacifique, respectueux de la liberté d'expression et des aspirations démocratiques du peuple ivoirien.

Ce report n'entame en rien la détermination du parti à poursuivre son combat. Bien au contraire, précise la note, il s'agit d'un signe de respect envers les militants tombés et un appel à la responsabilité collective dans un contexte national sensible.

Le PPA-CI conclut son message en réitérant son engagement à tenir informés ses militants des nouvelles dispositions.