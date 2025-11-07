Cote d'Ivoire: Abidjan - Le Préfet interdit la marche annoncée du PPA-CI et rappelle les règles de sécurité publique

Le Préfet de Région, Préfet du Département d'Abidjan, a réagi fermement à la correspondance adressée le 4 novembre 2025 par le Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI). Le parti de l'opposition avait en effet porté à sa connaissance son intention d'organiser, le 8 novembre prochain, une marche de protestation dans la commune de Cocody.

Dans un communiqué rendu public le 6 novembre 2025, le Préfet d'Abidjan a rappelé que cette initiative s'inscrivait en violation d'un arrêté interministériel en vigueur depuis le 17 octobre 2025.

Adopté par le Ministre d'État, Ministre de la Défense, et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'arrêté n°0755/MIS/MEMD interdit, pour une période de deux mois, « les meetings et manifestations publiques des partis et groupements politiques » sur toute l'étendue du territoire national. Une seule exception est prévue : les activités entrant directement dans le cadre du processus électoral lié à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Ainsi, selon le Préfet, la marche projetée par le PPA-CI ne répond à aucun des critères dérogatoires définis par l'arrêté interministériel. Elle est donc strictement proscrite.

En conséquence, les organisateurs ont été « instamment invités » à se conformer à cette disposition légale. Le Préfet a averti que toute violation constituerait une défiance à l'autorité de l'État et pourrait provoquer des troubles à l'ordre public, passibles de sanctions prévues par les textes en vigueur. Cette mise en garde vise, selon lui, à prévenir toute situation susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des populations dans un contexte postélectoral encore sensible.

Soulignant l'attachement des autorités administratives à la préservation d'un climat apaisé, le Préfet d'Abidjan a rappelé son entière confiance en « le sens du civisme de tous et de chacun ». Il a insisté sur la nécessité, pour les acteurs politiques, de privilégier les voies légales et les cadres institutionnels pour l'expression de leurs revendications, plutôt que d'opter pour des actions pouvant créer des tensions ou perturber la quiétude publique.

Ce communiqué intervient à un moment où le pays poursuit ses efforts de stabilisation après l'élection présidentielle. Les autorités appellent les leaders politiques et leurs militants à faire preuve de responsabilité et à contribuer à un climat propice à la cohésion sociale.

La déclaration du Préfet se veut donc à la fois un rappel de la loi, un appel à la discipline et une invitation au dialogue républicain.