Cote d'Ivoire: La Covid-19 fait l'objet d'une nouvelle surveillance épidémiologique en 2025

Dans une note publiée sur la page officielle du ministère de la Santé publique et de la couverture maladie universelle, le jeudi 6 novembre 2025, la grippe, la Covid-19 et l'infection au Virus Respiratoire Syncytial font l'objet d'une surveillance épidémiologique.

Une surveillance conduite par l'Institut national d'hygiène publique (Inhp) et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (Ipci) à travers un réseau sentinelle composée de dix (10) sites, dont cinq (5) à Abidjan et cinq (5) autres à l'intérieur du pays. Selon les données du réseau, les taux de positivité hebdomadaire de la grippe et de la Covid-19 enregistrés dans les sites sentinelles au 05 novembre 2025 sont en deçà du seuil épidémique.

Toutefois, la tendance actuelle de l'évolution des cas et la dynamique de circulation des virus respiratoires sous surveillance, ne permettent pas de conclure à une épidémie de grippe ou de Covid-19 en Côte d'Ivoire. La note précise cependant, que la saison climatique actuelle est favorable à l'émergence des infections respiratoires aiguës.

Raison , pour laquelle il est recommandé aux populations les mesures. Notamment, le port de masque au cours des grands rassemblements ou lorsqu'elles sont en contact avec des personnes qui présentent des symptômes d'infection respiratoire aiguë (toux, rhume, éternuement, etc.) ; le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ; la vaccination contre la grippe saisonnière. En cas de symptômes évocateurs d'infection respiratoire aiguë (toux, rhume, éternuement, etc.), il faut consulter le centre de santé le plus proche