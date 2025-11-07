Cote d'Ivoire: Anarque immobilier - Un vieillard à la tête du gang

7 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

À la tête d'un gang, un vieillard organisait des stratégies pour arnaquer des familles à la recherche de logements. Dénommé Papy Pierre, l'homme aux cheveux blancs, se faisait passer pour le propriétaire des maisons en location. Les faits relatés par police secours. Mlle Stéphanie, jeune cadre à Abidjan, a trouvé sur internet une sublime maison taillée à sa mesure. Elle a pris rendez-vous avec le démarcheur et a visité l'appartement.

Satisfaite de ce qu'elle a vu, elle a demandé à rencontrer le propriétaire. À la rencontre de Papy Pierre, Stéphanie est rassurée vu le confort dans lequel vit le vieillard. Dans cette maison, l'on y trouve des photos de lui et des membres de sa famille placardées au mur sans oublier les livres soigneusement rangés dans la bibliothèque.

La propreté et la noblesse que dégageait cet endroit montraient que Papy Pierre vivait une vie paisible et épanouie. Désormais confiante, Stéphanie a ouvert son sac et a remis une forte somme d'argent au propriétaire qui lui a en retour remis les clés de la maison à louer.

Tout heureuse, Stéphanie est repartie. Le lendemain à la première heure, elle a regagné son nouvel appartement pour débuter son déménagement. Mais aucune des clés n'ouvraient la porte. Elle a essayé de joindre, Papi Pierre et son acolyte le démarcheur aucun de numéro d'eux ne passait. Elle s'est retournée au domicile du propriétaire et là, c'est le comble.

Le vigile qui gardait l'endroit lui a fait savoir que la maison n'appartenait pas au vieillard. C'était une résidence meublée qu'il avait louée pour seulement la journée d'hier. Stéphanie a finalement compris qu'elle venait de se faire arnaquer. Elle s'est alors rendue au commissariat pour sa plainte, l'agent de police lui a signifié qu'elle n'était pas la seule victime du vieillard. Après une enquête menée, lui et son acolyte ont été interpellés et mis aux arrêts. Ils ont tous deux été condamnés par la justice ivoirienne.

