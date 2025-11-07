document

Les communiqués de fin de mission comprennent les déclarations des équipes des services du FMI qui présentent les conclusions préliminaires à l'issue d'une visite dans un pays. Les opinions exprimées dans ce communiqué sont celles des services du FMI et ne reflètent pas nécessairement celles du Conseil d'administration. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la Direction, sera soumis au Conseil d'administration du FMI pour examen et décision.

Washington, DC: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Felix Fischer, s'est rendue à Nouakchott du 28 octobre au 7 novembre 2025 pour tenir des discussions sur la cinquième revue du programme économique de la Mauritanie au titre du MEDC et de la FEC, ainsi que sur la quatrième revue de l'accord au titre de la FRD. À l'issue de la mission, M. Fischer a fait la déclaration suivante:

"Les autorités mauritaniennes et les services du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques à mettre en oeuvre pour conclure la cinquième revue du programme de 42 mois appuyé par le MEDC/FEC et la quatrième revue au titre de la FRD. Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration du FMI, la Mauritanie recevra un décaissement de 6,44 millions de DTS (environ 8,7 millions de dollars) au titre des accords FEC et MEDC, ainsi que jusqu'à 59,44 millions de DTS (environ 80,6 millions de dollars) au titre de la FRD.

" Après une forte performance de croissance de 6,3 % en 2024, l'activité économique devrait ralentir à 4,2 % en 2025, en raison d'une contraction du secteur extractif et d'un ralentissement du secteur non extractif malgré la poursuite d'une performance solide.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les perspectives à moyen terme demeurent globalement positives, sous réserve de la mise en oeuvre de réformes supplémentaires visant à diversifier l'économie et à soutenir la croissance non extractive. L'inflation devrait rester inférieure à 2% en 2025, grâce à des politiques macroéconomiques prudentes et à l'absorption continue des excès de liquidité par la banque centrale".

"La performance du programme est satisfaisante--tous les objectifs quantitatifs pour fin juin 2025 ont été atteints. Le déficit budgétaire de fin septembre 2025 a été inférieur au niveau programmé, les dépenses étant en deçà du budget, tandis que la collecte des recettes fiscales a été conforme aux attentes.

Les incertitudes mondiales et régionales accrues soulignent la nécessité d'institutionnaliser l'ancrage budgétaire dans la loi organique relative aux lois de finances et de poursuivre la transition vers un régime de change flexible afin de protéger l'économie des chocs, y compris les chocs des prix des matières premières.

La mission a salué la transition en cours vers la budgétisation par programmes dans le budget 2026 et a encouragé les autorités à optimiser la conception des nouvelles mesures fiscales au moyen d'évaluations d'impact préalables, avec des ressources adéquates et la participation active de l'unité de politique fiscale ; à poursuivre la mise en oeuvre du plan de rationalisation des dépenses fiscales ; et à mettre rapidement en place une unité macro-budgétaire pour centraliser les prévisions macro-budgétaires et améliorer la préparation du budget et du cadre budgétaire à moyen terme.

"L'équipe du FMI a pris note des progrès réalisés au niveau des réformes structurelles et a encouragé les autorités à accélérer la finalisation des décrets d'application des lois relatives aux entreprises publiques et à la Zone franche de Nouadhibou. La mission a été encouragée par l'engagement des autorités et le plan d'action pour mettre en oeuvre les recommandations du récent rapport d'audit de la Cour des comptes.

La mise en oeuvre effective de la loi sur la déclaration de patrimoine et d'intérêts et la prompte nomination des membres du Conseil de la nouvelle Autorité de lutte contre la corruption sont essentielles pour appuyer la lutte de la Mauritanie contre la corruption et renforcer la gouvernance et l'État de droit, conformément à la stratégie nationale de lutte contre la corruption.

"Les autorités devraient accélérer les réformes au titre de la FRD afin de renforcer la résilience de la Mauritanie face aux changements climatiques. L'introduction prévue du mécanisme automatique de tarification des carburants et de la contribution climat contribuera également à créer l'espace budgétaire nécessaire pour répondre aux besoins considérables de développement de la Mauritanie.

La mission a souligné l'importance de mettre en oeuvre, en parallèle, des mesures compensatoires bien ciblées, en s'appuyant sur le registre social, pour atténuer l'impact potentiel sur les ménages vulnérables à la suite de l'introduction du mécanisme de tarification des carburants.".

"L"équipe a rencontré Son Excellence le Premier ministre M. Mokhtar Ould Djay, le Gouverneur de la Banque centrale M. Mohamed Lemine Ould Dhehby, le Ministre des Affaires économiques et du Développement M. Abdallah Souleymane Cheikh Sidiya, le Ministre de l'Énergie et du Pétrole M. Mohamed Ould Khaled, Mme la Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Amal Mouloud, Mme la Ministre de l'Environnement et du Développement durable Messoude Baham Mohamed Laghdaf, le Président de la Cour des comptes M. Hemid Ahmed Taleb, ainsi que d'autres hauts responsables gouvernementaux, des représentants de l'Association des banques, d'autres représentants du secteur privé et des partenaires au développement."

"L'équipe du FMI tient à remercier les autorités mauritaniennes et l'ensemble des parties prenantes pour leur chaleureux accueil, leur excellente coopération et les échanges fructueux"