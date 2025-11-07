Congo-Kinshasa: Perquisition chez Mwilanya - Le policier de garde conduit vers une destination inconnue

Le policier de garde de la résidence de Néhémie Mwilanya a été interpellé et conduit vers une destination inconnue à la suite d'une perquisition menée jeudi 6 novembre sur l'avenuec à Kinshasa.

Selon des sources proches de la famille, cette opération a été menée au domicile de Néhémie Mwilanya, ancien directeur de cabinet de l'ex-président Joseph Kabila.

En juin dernier, Néhémie Mwilanya avait salué sur les réseaux sociaux la visite de Joseph Kabila à Goma, la qualifiant d'« acte de solidarité plein de symboles ». Il avait également souligné « l'importance du retour de l'ancien Président de la République en cette période où les Kivutiens subissent les conséquences de la rébellion ».

Sur son compte X, Néhémie Mwilanya avait écrit : « Chaleureuse bienvenue au Sud-Kivu, terre qui vous a vu naître ».