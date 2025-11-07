Congo-Kinshasa: Perquisition chez Mwilanya - Le policier de garde conduit vers une destination inconnue

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le policier de garde de la résidence de Néhémie Mwilanya a été interpellé et conduit vers une destination inconnue à la suite d'une perquisition menée jeudi 6 novembre sur l'avenuec à Kinshasa.

Selon des sources proches de la famille, cette opération a été menée au domicile de Néhémie Mwilanya, ancien directeur de cabinet de l'ex-président Joseph Kabila.

En juin dernier, Néhémie Mwilanya avait salué sur les réseaux sociaux la visite de Joseph Kabila à Goma, la qualifiant d'« acte de solidarité plein de symboles ». Il avait également souligné « l'importance du retour de l'ancien Président de la République en cette période où les Kivutiens subissent les conséquences de la rébellion ».

Sur son compte X, Néhémie Mwilanya avait écrit : « Chaleureuse bienvenue au Sud-Kivu, terre qui vous a vu naître ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.