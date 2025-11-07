Congo-Kinshasa: Éducation/Kasaï 2 - Les enseignants accusent deux mois d'arriérés de salaire

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2, située dans la province du Kasaï, accusent actuellement deux mois d'arriérés de salaire.

Le président de la Fédération nationale des enseignants du Congo (FENECO), Félicien Lobo Muamba, a indiqué que ces enseignants n'ont pas perçu leur salaire depuis septembre dernier.

« Tous les professionnels de la craie, qu'ils soient assis ou debout, totalisent deux mois de retard de salaire. Une situation préoccupante dans la province éducationnelle Kasaï 2, alors que leurs enfants n'ont pas accès aux enseignements et que le coût de la vie reste élevé », a-t-il souligné.

Félicien Lobo Muamba a également précisé que cette situation affecte le quotidien des enseignants, qui ne sont plus en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes.

C'est pourquoi il appelle le gouvernement central à intervenir pour résoudre cette crise:

« Tous nos efforts pour joindre CARITAS, la banque payeuse, sont restés sans succès. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de trouver une solution afin de rétablir les droits des enseignants ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

