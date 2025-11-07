Congo-Kinshasa: Appel au dialogue de Mgr Fulgence Muteba au sujet du dialogue inclusif pour la paix à l'est du pays

L'appel à l'action que Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo -CENCO a lancé à l'intention du chef de l'Etat Felix Tshisekedi pour la tenue du dialogue inclusif lors d'un entretien qu'il a eu avec les médias du Vatican au sujet de la dernière Conférence internationale de Paris consacrée à la paix dans la région des Grands Lacs. Tout en saluant cette initiative, qui s'aligne avec la position des Églises catholique et protestante en RDC, lesquelles ont élaboré un document commun pour organiser un dialogue national inclusif.

« Le dialogue est justement une des étapes dans le processus synodal. Il n'est qu'un moment parmi d'autres », a-t-il souligné. Le document, soutenu par presque toutes les Églises du pays aujourd'hui, résulte d'une longue concertation dans le cadre du « Pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs ».

Démenti du ministère de l'Intérieur sur l'insertion d'une nouvelle taxe aéroportuaire en RDC

Le démenti de l'insertion de la nouvelle taxe aéroportuaire par le ministère de l'Intérieur dont le montant s'élève à 30 $ américains. Les informations prétendant qu'une taxe supplémentaire de 30 dollars américains, payée par les voyageurs transitant par l'aéroport international de N'djili à Kinshasa, capitale de la RDC, serait ajoutée aux frais du Go Pass.

« Contrairement aux fausses allégations relayées par les ennemis de la République, le Gouvernement n'a instauré aucune nouvelle taxe. Il s'agit d'une redevance sécuritaire, perçue par les compagnies aériennes opérant en RDC sous code IATA.

Les passagers nationaux ne paient pas cette redevance, et les voyageurs à destination de l'étranger n'auront aucun supplément à payer », a déclaré une conseillère du vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur. La même responsable a précisé que cette redevance existe déjà et concerne notamment les services de la Direction générale de migration (DGM) et de la Régie des voies aériennes (RVA).

Et d'expliquer : « Elle a toujours été intégrée dans le prix du billet d'avion via le système de l'IATA ». La nouveauté consiste à digitaliser la collecte à travers une société spécialisée, afin d'assurer une meilleure traçabilité. Ce dispositif sera progressivement déployé dans les aéroports internationaux, postes frontaliers et ports du pays.

Des cas d'inondations documentés dès les premières pluies à Kinshasa

Des cas d'inondations qui ont été signalés mardi 4 novembre, à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Les communes les plus touchées par cette catastrophe naturelle sont Lingwala, où le bourgmestre a fait état de l'inondation du quartier Lokole ainsi que des rues Niangwe et Kalembelembe.

Dans la commune de Kalamu, l'autorité municipale a alerté sur le débordement de la rivière Kalamu, ainsi que sur l'état d'insalubrité déplorable de certaines ruelles, causé par des déchets emportés par les eaux de pluie. Dans la commune de Barumbu, l'avenue Itaga a été complètement submergée, entravant la circulation des véhicules et autres engins roulants.

A quelques mètres de là, l'école catholique Saint-Charles Lwanga a été inondée. De nombreux habitants de Kinshasa attribuent cette situation au manque de curage des caniveaux, censés faciliter le ruissellement des eaux usées.