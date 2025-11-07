Mozambique: « Une réalité hors de contrôle, si vous parlez, ils vous tuent »

Cabo Delgado — Cyclones, inondations, sécheresses, moyens de subsistance détruits, prix des denrées alimentaires en constante augmentation et services de base insuffisants. Tel est le scénario dramatique qui se déroule dans le nord du Mozambique, mais aussi dans le reste du pays, auquel s'ajoutent des informations faisant état de meurtres, d'enlèvements et de violences sexuelles.

Les enfants sont les plus touchés, victimes de recrutement forcé. Les femmes sont particulièrement victimes de violences domestiques et sexuelles, les personnes handicapées et les personnes âgées ont eu du mal à fuir pendant les attaques et certaines ont été abandonnées. Beaucoup de personnes déplacées souffrent d'un profond malaise psychologique et ont un besoin urgent de soutien psychosocial.

« La situation à Cabo Delgado est hors de contrôle depuis huit ans maintenant, le Front de libération du Mozambique (Frelimo) est au pouvoir depuis cinquante ans et fait tout ce qu'il veut », a déclaré à l'Agence Fides une source qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité et qui a confirmé des violences inouïes et une situation d'urgence humanitaire réelle.

En 2025, la violence a connu une escalade rapide. À la fin du mois d'août, plus de 500 incidents touchant des civils ont été enregistrés, notamment des raids dans des villages, des enlèvements, des meurtres, des pillages et la destruction de maisons et d'infrastructures.

« Tout ce qui a été rapporté par la presse locale jusqu'à présent est pure réalité. Il y aurait beaucoup à dire, mais ici, quand on parle ou dit la vérité, si on ne vous tire pas dessus, on vous tue avec du poison ou par d'autres moyens », souligne la source. Parmi les victimes déclarées ces derniers mois figure également le neveu du premier président du Mozambique indépendant, Machel Samora, car il voulait se lancer dans la politique avec les manipulites. Il a été retrouvé mort dans une zone abandonnée de Maputo. »

« Parmi les nombreuses personnes rencontrées, un militaire mozambicain m'a dit : « C'est vrai, c'est nous qui pillons, c'est nous qui créons ces troubles, mais nous sommes divisés en groupes et nous devons exécuter les ordres qui nous sont imposés par les grands chefs afin de pouvoir continuer à survivre avec nos familles. Partout où ils passent, il y a de la destruction, de la souffrance, il y a de tout, il y a du désespoir. »

« La situation n'est pas belle du tout », insiste la source, qui conclut en confirmant une réalité extrêmement douloureuse. « Nous souffrons tous un peu à cause d'une économie de plus en plus précaire, de la corruption, de la sécheresse, les moyens sont ce qu'ils sont. Même aller à l'hôpital signifie parfois aller mourir. Ici, il y a du gaz, des rubis, des diamants, de l'or quelque part, du sable lourd, tout ce que l'on veut, mais on ne tient pas compte des répercussions que tout cela a sur ces pays qui ne sont pas encore bien développés. »

L'insurrection islamiste au Mozambique a commencé en 2017, maintenant une situation extrêmement tendue qui a fait plus de 6 000 morts et plus de 1,3 million de personnes déplacées. Le contexte politique, social et économique est tout aussi grave depuis l'élection à la présidence de Daniel Chapo, secrétaire général du parti au pouvoir, le Frelimo (voir Fides 14/1/2025).