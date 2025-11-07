Le gouvernement gabonais, par l'intermédiaire du ministère des Eaux et Forêts, en partenariat avec l'ONG Space for Giants, poursuit le déploiement des clôtures électriques mobiles pour protéger les cultures de subsistance menacées par les éléphants.

Selon un communiqué de L'ong parvenu à notre rédaction, dans les 9 provinces du pays, 1863 clôtures électriques mobiles ont déjà été installées, ce qui a contribué à améliorer les conditions de vie de 25 425 personnes entre mars 2023 et le 31 octobre 2025. En janvier 2025, le ministre des Eaux et Forêts, Maurice Allogo Ntossui, et l'ONG Space for Giants ont inauguré la 1000e clôture installée. Le Ministre a souligné l'impact positif de cette technologie, apprécié par les communautés bénéficiaires.

Face à l'efficacité supérieure des clôtures électriques mobiles comparées à d'autres méthodes d'atténuation des conflits homme-éléphant, le gouvernement a réaffirmé son engagement en lançant officiellement le projet de coexistence pacifique entre l'homme et l'éléphant, financé par l'Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI) en mars 2025. Selon ce projet, Space for Giants doit installer 1800 clôtures électriques mobiles avant le 15 mars 2027, soit environ 200 par province.

Pour respecter cet objectif ambitieux, Space for Giants a accéléré son rythme d'installation. De mars à octobre 2025, l'organisation a déjà installé 757 clôtures correspondant à 84,11% de l'objectif annuel fixé par CAFI.

Pour Éric Chehoski, Directeur National de Space for Giants, "La volonté manifeste du gouvernement d'intensifier l'installation des clôtures électriques mobiles témoigne de la reconnaissance du travail que nous accomplissons. En tant que partenaire au développement, nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir les éléphants à l'écart des zones cultivées et d'identifier des moyens durables de développement pour les agriculteurs et les communautés villageoises."

Dans le même élan, Hans Pascal Ekorezock Ndong, Chargé des Programmes Space for Giants a indiqué que : "Notre principal objectif est d'optimiser le soutien aux agriculteurs tout en renforçant la coexistence homme-éléphant.

Nous avons mis en place une stratégie reposant sur deux axes complémentaires : la sensibilisation et la vérification des sites, réalisées par les Chefs de brigade du Ministère des Eaux et Forêts, et les missions itinérantes mensuelles de nos équipes, qui permettent d'étendre les installations dans de nouveaux villages et sur des sites regroupant plusieurs bénéficiaires. Chaque mois, 15 jours de mission sont consacrés à une rotation dans différents départements du pays, assurant une couverture nationale et un impact concret sur le terrain."

La clôture électrique mobile est désormais un élément clé dans la stratégie nationale de gestion des conflits homme-éléphant, favorisant la protection des moyens de subsistance des communautés rurales.