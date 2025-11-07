Gabon: Incident Ferroviaire entre Mbel et Oyan - Setrag rassure

7 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par JBA

Un incident impliquant le train de marchandises numéro 4120 causé par un défaut de voie. La direction générale à momentanément retardé la progression du train Express numéro 410 en provenance de Franceville, lequel a dû marquer une escale technique à Ndjolé, le temps que les équipes dépêchées sur le terrain rétablissent la voie.

Tout en ayant pris les dispositions qui s' imposent en pareilles circonstances, notamment la prise en charge des passagers,la Setrag indique que le train Express reprendra son parcours à 13 heures.

L'entreprise ferroviaire exprime ses regrets pour les désagréments causes par ce léger incident et rappelle aux usagers que le trafic ferroviaire est un exercice qui se fait dans les normes de sécurité exigences auxquelles elle ne saurait se désengager et remercie les passagers et les partenaires pour la compréhension qui a toujours prévalu entre eux.

Il faut rappeler que les fortes pluies subie depuis plusieurs jours la entre Mbel et Oyan occasionnent des déformations constatantes de la voie ferrée et des défauts de géométrie de la voie pourraient être à l'origine de la sortie de voie de la citerne vide du train 4120. Les travaux de retablissement de la boie sont en cours depuis la survenue de l'incident qui a nécessité une interruption momentanée du trafic

